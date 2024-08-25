男與女兒散步 竟無辜慘遭雙煞錯認情敵「砍斷手筋腳筋」

男子跟女兒散步竟無辜慘遭雙煞錯認情敵，砍斷手筋腳筋，新竹地院將龔男與陳男重判。（記者蔡彰盛攝）

2024/08/25 22:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕晚上跟女兒散步，竟無辜慘遭雙煞砍斷手腳筋！新竹縣男子龔翔懷疑張姓女友偷吃，竟找來友人陳永宗分持開山刀與藍波刀於暗夜到張女工作處埋伏，竟將與女兒散步的林男當成情敵與張女，2人上前一陣揮砍，當場砍斷林男手筋與腳筋，法官痛斥2人對路過無辜父女逞兇，敗壞社會治安，依重傷害罪重判6年2月不等徒刑。

法官調查，龔男因懷疑張姓女友與不詳之人存有曖昧關係，遂邀約友人陳男，於1月24日22時許，共同前往新竹縣湖口鄉張女工作地點附近埋伏，欲教訓張女曖昧對象，分持開山刀、藍波刀四處搜尋。

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2人於暗巷內見林男跟女兒迎面走來，誤認係張女與其曖昧對象，2人竟持刀上前揮砍，致林男右大腿股四頭肌斷裂、左足底肌腱斷裂、右手第五指撕裂傷及脫位併韌帶斷裂，而達嚴重減損一肢以上機能之重傷害。

法官審酌龔男僅因認為女友與不詳之人有曖昧關係，不思以理性方式溝通處理，竟邀集陳男攜帶刀械欲前往教訓該名曖昧對象，卻誤認對象而持刀械揮砍素未相識的被害人，造成林男受到重傷害，對其身心均造成嚴重影響，敗壞社會治安，且2人更在被害人未成年子女面前逞兇，將使兒童心中留下不可抹滅陰影，影響所及深遠。

法官調查，由於陳男並未與被害人和解，而龔男雖達成和解，然並未依約賠償，2人犯罪後態度均不佳，最後依重傷害罪重判龔男6年2月、陳男6年徒刑。

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