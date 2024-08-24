偷走50元銅板脅迫性侵！噁男竟辯上廁所 「憨女」主動獻身

郭安邦偷走智障女僅有的50元銅板，並以此脅迫她發生性關係。（資料照，記者王捷攝）

2024/08/24 23:15

〔記者王捷／台南報導〕男子郭安邦偷走中度智障女小曼（化名）身上僅有的52元，脅迫她去廟旁公廁性侵，事後辯稱肚子痛去公廁大便，是小曼主動獻身，雖然小曼因心智障礙證詞很破碎，但法官仍相信小曼說詞，以妨害性自主判郭男8年半徒刑。

這件事發生在去年6月，郭男透過小曼男友的臉書找到她，得知經濟弱勢的小曼在超商睡覺，因此到超商約小曼喝酒，被小曼拒絕後，郭男尾隨小曼到郊區廟宇的公廁，趁小曼去廁所洗澡時，偷走小曼包包中僅有的52元。

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小曼要求郭男還錢，郭男卻只還2元，拿走50元，還要求小曼跟他進廁所，否則要把50元拿去買檳榔，還要到處說她男友的壞話，小曼因此跟著進入廁所，郭男在廁所中做出侵犯行為，小曼拒絕時，郭男再次威脅，在侵犯小曼後才將50元還給她。

所幸當時有社工定期關心小曼，並會給小曼一些物資，小曼因此向社工求助，才讓這件案子曝光，在警察機關、偵查與審理時，雖然小曼對於時間、空間的記憶有些許差錯，但好在廟前的監視器，拍下郭男、小曼進入廁所的畫面。

郭男辯稱，當天是自己去廁所大便，小曼主動進來說要發生關係，一般人怎麼可能會被50元、男友壞話威脅？他跟小曼在事後還有聯絡，小曼還約他吃早餐，而且小曼是在21天後才報案，認為這是小曼的單一指控。

雖然整件案子的證據不多，但法官更相信小曼的說詞，法官認為，無論案發後是否有用餐、互傳訊息，但很難判斷案發時，郭男是否違反小曼的意願性交，小曼在審理中曾說，郭男曾說想跟她希望交往，因為她已有有男友了，所以事後才傳訊息、打電話都是要郭男不要再與她聯絡。

台南地院法官認為，郭男與律師，不該執著性侵害中有「完美被害人」的迷思，草率以小曼當下未求助、後來還與郭男有互動，就說小曼是不實指控，所以判處郭男8年半徒刑。

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