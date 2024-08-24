北聯副幫主為接大位暖身席開12桌 北市出動80警全程蒐證

北聯幫聚會警方大陣仗蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

2024/08/24 16:24

〔記者劉慶侯／台北報導〕綽號「小康」的北聯幫副幫主吳家康，疑為接任幫主職位暖身，昨日晚間在北投高級溫泉會館「天玥泉」席開12桌，宴請幫內各方大佬。台北市警方出動逾80名警力全力蒐證戒備，未有滋擾事件發生，但查獲1名與會者駕駛侵占車輛，已依法究辦。

據了解，北聯原幫主王際平，自2017年起，因涉嫌吸金案誘使200多人投資，吸金6億3316萬元，遭檢方依違反銀行法起訴，一審判處13年4月徒刑。王因此官司纏身，有意退位幫主。近年則由副幫主吳家康出面理事。

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北聯幫因長期無正式名位的幫社，再加上傳聞有多位有意競逐者，因此幫內並不穩定，直到月前天道盟吳桐潭病逝，副幫主吳家康率百餘名黑衣幫眾代表拈香致祭，吳意圖直接接掌北聯的意圖才明確。

先前北市警方得知吳家康打算23日在溫泉會館「天玥泉」席開12幫，宴請幫內大佬及親信幫眾，以便為位大位試探口風和暖身，為此規劃北投分局、北市刑大、特勤中隊共計80名警力，以便全程蒐證，並查看進出者的身分，留存幫眾資料存檔。

在昨晚的餐會過程中並沒有特殊狀況，警方則以優勢警力在現場架設告示牌，宣導新的組織犯罪規定，嚴禁幫派透過旗幟、花籃、制服，展示特定的幫派名稱。

警方表示，盤查出入的上百名賓客沒有發現通緝或查獲違禁品，但其中1部機車被查出遭到侵佔，已將騎乘者依法就辦。

北市警方強調，嚴禁黑幫藉機聚眾鬧事或壯大聲勢，任何聚會警方以「事前約制、事中嚴防、事後嚴辦」方式，展現打擊幫派氣焰的決心，近將在近期適時策劃大規模掃黑掃蕩行動。

北聯幫聚會警方大陣仗蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

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