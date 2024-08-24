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    高雄酒駕男拒檢連撞5轎車 警拔槍自衞變砸窗救人送醫

    高雄王姓男子酒駕又拒檢，竟失控連續追撞路旁5輛轎車，員警拔槍自衞，協助消防人員砸窗救人送醫。（民眾提供）

    高雄王姓男子酒駕又拒檢，竟失控連續追撞路旁5輛轎車，員警拔槍自衞，協助消防人員砸窗救人送醫。（民眾提供）

    2024/08/24 07:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區今（24日）清晨4時10分許，王姓男子（24歲）因酒駕拒檢，逃逸至覺民、平等路口時，連續自撞停路邊的5輛汽車，自己也受困轎車內，員警拔槍喝令下車，並砸破車窗檢查，確認無違禁品，同步通知消防人員搶救送醫。

    王男送醫後並無生命危險，經酒測超過標準值0.25，因涉及酒駕、違規、拒檢等行為，警方開出4張罰單，共計重罰18萬9600元。

    三民第一分局十全路派出所員警於今執行4至6時巡邏勤務，清晨4時10分許，巡經十全一路與民族一路口，發現王男（24歲）駕駛轎車未依規定使用大燈，而且左右搖晃、行車不穩，員警尾隨攔查，王男發現巡邏車後，疑心虛拒檢加速逃逸。

    王男駕車逃逸至覺民路與平等路口，自撞到停放於路邊停車格內5輛轎車，王男受困車內，由員警立即協助其救出送往高醫救治，經酒測酒測值超過法定標準，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高雄王姓男子酒駕又拒檢，竟失控連續追撞路旁5輛轎車，員警拔槍自衞變砸窗救人送醫。（民眾提供）

    高雄王姓男子酒駕又拒檢，竟失控連續追撞路旁5輛轎車，員警拔槍自衞變砸窗救人送醫。（民眾提供）

    高雄王姓男子酒駕又拒檢，竟失控連續追撞路旁5輛轎車，王男受困車內，員警拔槍自衞變砸窗救人送醫。（民眾提供）

    高雄王姓男子酒駕又拒檢，竟失控連續追撞路旁5輛轎車，王男受困車內，員警拔槍自衞變砸窗救人送醫。（民眾提供）

    高雄王姓男子酒駕又拒檢，竟失控連續追撞路旁5輛轎車，員警拔槍自衞變砸窗救人送醫。（民眾提供）

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