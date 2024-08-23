澎湖西嶼垃圾車車禍 機車騎士1命危1傷

西嶼垃圾車與機車車禍意外，造成1命危、1傷慘劇。（記者劉禹慶攝）

2024/08/23 20:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖203號線道西嶼星月灣餐廳前，今（23）日發生一起死亡車禍，西嶼鄉公所旗下垃圾車沿途收取垃圾，行經此處時，一輛由才姓男子騎乘機車，附載女性友人，由岔路騎出，與垃圾車左面擦撞，導致才姓男子當場失去生命跡象，附載女子也多處擦傷，緊急送醫搶救，詳細肇事原因刻由警方調查中。

白沙警分局調查指出，今晚6時49分西嶼鄉公所垃圾車，循著203號縣道，沿途收取家戶垃圾，行經大池星月灣餐廳前，1輛機車由岔路突然竄出，與垃圾車左面擦撞，疑似衝擊力過大，導致機車全毀，零件散落一地，機車騎士當場失去呼吸心跳，附載女性友人手部、胸部也撞傷，緊急呼叫救護車趕往現場救援。

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西嶼鄉長李添進也趕往現場，才姓騎士當場失去呼吸心跳，與女性友人都送往衛生福利部澎湖醫院急救。根據了解，才姓騎士由台灣返鄉定居，以一手按摩功夫聞名，不時還在網路發布文章，算在澎湖臉書社團稍有名氣，今日是與女姓友人騎乘摩托車，前往海邊撿拾螺貝，回程經過大馬路時與垃圾車左前方擦撞，詳細原因刻由警方調查中，釐清肇事原因。

車禍發生後，西嶼鄉長李添進與警消人員都趕往現場。（記者劉禹慶攝）

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