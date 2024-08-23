花蓮幼幼班2歲男童狂揍女生頭「老師沒反應」？家長控校方隱匿

花蓮2歲女童上幼幼班，遭到男同學咬臉頰、打頭，眼角還造成撕裂傷。（家長提供）

2024/08/23 20:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕各幼兒園本月1日開學，花蓮有幼幼班家長投訴，2歲女兒5日被男同學揮拳打頭、推去撞牆還咬傷臉，老師人就在旁邊，卻忽視孩子的求救，事後驗傷發現臉部多處瘀傷、挫傷及右眼撕裂傷！園方回應，老師處理不當已離職；縣府教育處說，已調閱監視影片並約談相關當事人，深入調查釐清。

女童的媽媽貼文控訴，2歲女兒本月5日上午10點多，遭幼幼班男同學揮拳打頭，女童母親仔細看監視影片，發現女兒遭「打頭26次、2次推撞牆、咬臉3次、咬後腦杓、掐脖子、甩巴掌還打下體」，暴力行為陸續有10分鐘之久，老師人就在女兒旁邊，還多處碰觸老師身體、拉老師衣服，表達求救訊號，但老師「不知道在幹嘛，完全不理會女兒的求救」。

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她說，女兒受傷後變得容易哭泣、持續嘔吐，學校又只給10秒鐘畫面，稱「女兒臉頰被咬傷一次」，她第一時間看到平常捧在掌心的女兒受傷，「心都要碎了」，再三要求園方提供完整監視器畫面，直到3天之後才拿到影片、得知實情。家長批評園方，園方從一開始就欺騙、隱瞞家長，造成女童延後就醫及驗傷，實在可惡。

女童父親說，小孩因急性壓力症狀在身心科治療，每天起床都會嘔吐、且出現重複行為、不願上學，也不信任媽媽會保護她，他認為學校隱匿的做法令人噁心，更是漠視暴力行為，沒有善盡照顧幼兒安全的責任。

幼兒園則強調，對家長非常抱歉，因為當時老師因為忙著在另一頭照顧出狀況的學生，才會沒有注意到女童哭泣，第一時間發現臉上傷口，也立即連繫家屬，並提供受傷被咬的影片，園方說，確實是後續仔細看片，才發現女童受到前後8分鐘的暴力對待，強調沒有刻意隱瞞，該名老師在事件發生後因處理不當，已經先離職，目前也配合教育處調查中。

幼兒園幼幼班內出現男童打女童，老師卻沒注意，在家長群組引起討論。（家長提供）

女童被男童在牆邊出手打，老師就在旁邊處理其他學生。（監視器畫面）

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