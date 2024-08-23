中檢辦博弈集團案外案 警政監林明佐關說謀求刑大隊長職

中檢辦博弈集團查出案外案，刑事局警政監林明佐曾涉洩密，他先前就與集團女成員熟識並傳履歷透過對方關說警職，最後如願出任中市刑大大隊長，合計收得來源不明現金4451萬餘元。（資料照）

2024/08/23 16:53

〔中央社〕中檢辦博弈集團查出案外案，刑事局警政監林明佐曾涉洩密，他先前就與集團女成員熟識並傳履歷透過對方關說警職，最後如願出任中市刑大大隊長，合計收得來源不明現金4451萬餘元。

中檢偵辦九州博弈集團案件，查出刑事局警政監林明佐擔任台中市刑警大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，漏偵查秘密給集團成員，並提供檢警偵辦方向供集團參考以包庇犯行，全案偵辦後今天將博弈集團總裁陳男與幹部等32人及林明佐依法起訴。

請繼續往下閱讀...

檢方偵辦時，還查出林明佐曾關說謀求職位等案外案。依據起訴書指出，民國108年11月間，林明佐還在刑事局任職偵查第四大隊大隊長時，與在九州博弈集團旗下公司任職、曾任電競聯盟前董事長的徐女熟識。

林明佐得知對方政商關係良好便送禮給徐女，並在109年1月間，將自己的履歷電子檔，及希望調派直轄市警察局刑事警察大隊長等資料傳給徐女，徐女並在手機記事本紀錄「刑事局四大隊大隊長林明佐希望調任台中市刑大大隊長」，並答應關說請求。

警政署於110年8月發布人事令，林明佐調任台中市刑大擔任大隊長，林明佐在台中市刑大任職期間，徐女擔任九州博弈集團成立的基金會董事長，刑大與基金會曾合辦多場活動，林明佐與徐女互動密切，還一同居住位於台中市西屯區的住宅。

檢方並查出，徐女曾給林明佐金錢新台幣20萬元、租用Range Rover Sport P400車輛（價值462萬元）供使用，林明佐調派刑事局任警政監時，徐女還在台北市租下酒店式公寓套房供居住，藉此換取林明佐提供警方查緝博弈集團相關資訊。

此外，檢方還查出林明佐自110年8月23日至113年1月31日期間，陸續收得來源可疑現金，並將部分現金分拆成49筆，存入個人及向父親借得的金融帳戶，合計收得來源不明現金共4451萬餘元。

檢方全案偵辦後，今天將林明佐依涉犯違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密、特殊洗錢及財產來源不明等罪，向法院提起公訴，並聲請沒收不法所得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法