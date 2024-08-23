樹倒移除險砸人！集集大山鬼月「路不順」 轉播站普度受阻

南投縣政府前往集集大山轉播站舉辦普度，惟途中遇上樹倒，鋸樹過程還差點砸到人，最後無法移除只能折返。（記者劉濱銓攝）

2024/08/23 16:49

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集大山電視轉播站，是提供縣內電視無線訊號重要設施，每年農曆7月鬼門開後，南投縣政府都會上山普度好兄弟，今還準備新鮮「蘆筍」祈求「路順」，不料受風災與連續大雨影響，導致無預警樹倒阻斷交通，雖縣府人員與機電廠商設法鋸木排除，但卻險遭樹木砸中，最後因「路不順」折返，待後續路況排除再上山祭拜。

縣府表示，集集大山是知名小百岳，也是周邊山域制高點，山頂上設有電視轉播站，負責提供縣內無線電視訊號，是重要的轉播通訊設施，平時不論縣府、中華電信，或其他廣播電台等通訊單位，都仰賴該山區道路進行設施養護，不過凱米颱風過後，讓原本就崎嶇的道路變得更加難行，甚至有多處落石影響行車順暢。

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今則準備普度供品、金紙，以及蘆筍、乖乖等要上山祭拜好兄弟，祈求設備「乖乖」運轉、「路順」暢行無阻，不料來到半山腰，卻出現一處嚴重樹倒，雖偕同設施廠商鋸除樹木，但因樹枝太密、太大，鋸除時還不斷滑動，甚至差點砸到人，最後只能折返，擇日再上山普度。

集集鎮公所表示，接獲樹倒已派員前往移除樹木，不過量體不小，預估傍晚才能排除，惟集集大山屬於林業保育署管轄，但樹木傾倒卻未能及時處理，導致樹倒阻斷交通，今不只縣府車輛受阻，就連中華電信、消防局的車輛也被迫折返，後續會要求林保署做好樹木巡護，以免影響交通。

南投縣政府前往集集大山轉播站舉辦普度，甚至準備「蘆筍」祈求「路順」，不料卻因樹倒無法移除，最後被迫折返。（記者劉濱銓攝）

南投縣政府前往集集大山轉播站舉辦普度，惟途中遇上樹倒無法移除，就連中華電信、消防局的車輛也受阻。（記者劉濱銓攝）

南投縣政府前往集集大山轉播站舉辦普度，惟途中遇上樹倒，鋸樹過程還差點砸到人，最後無法移除只能折返。（記者劉濱銓翻攝）

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