毛巾沾乙醚摀妻口鼻掐脖 男子殺人未遂被起訴

劉姓男子涉嫌以毛巾沾乙醚摀妻口鼻殺害未遂，被嘉義地檢署起訴。（資料照）

2024/08/23 15:12

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣劉姓男子因懷疑妻子外遇，上月13日凌晨趁妻子睡著後，以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻並掐脖子，妻子驚醒掙脫呼救，驚動劉母而脫險，事發後，劉男向到場員警自首，嘉義地檢署今天偵結，依殺人未遂罪嫌起訴劉男。

檢警調查，劉男（33歲）與妻子育有一名1歲多兒子，劉男在台中工作，小孩由劉男在嘉義的父母照顧，假日時，劉男夫妻則會陪伴小孩。

請繼續往下閱讀...

上月12日晚間，劉男與妻子發生爭執後，竟趁妻子在房間睡覺，於隔日凌晨1時許，以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，因妻子強力掙扎，劉男用手掐住其脖子，還將罐裝乙醚直接倒在妻子臉上。

劉妻極力掙脫並呼救，劉母聽到異聲察看，並制止兒子劉男繼續行凶，所幸劉妻送醫急救後，救回一命。

事發後，劉男向到場員警自首，他供稱因感情不順，準備殺害妻子後再自殺。警方也在劉男住家找到劉男遺書。

起訴書指出，乙醚能抑制大腦功能、影響呼吸、心跳運作進而導致死亡，劉男還用力掐住妻子脖子，顯然有殺人犯意，幸經劉母發覺阻止而未遂。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法