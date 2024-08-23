北市大湖消防分隊經14年終動工新建 地上5層融合消防員特質

台北市長蔣萬安，出席「台北市政府消防局大湖分隊新建工程」開工動土典禮。（記者田裕華攝）

2024/08/23 13:27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大湖消防分隊過去原分隊空間狹小老舊且屋齡已逾40年，為尋覓新駐地，民意代表協助陳情協調改建，如今終於動工，將於內湖區成功路五段，興建地下1層、地上5層建築物，台北市長蔣萬安今出席開工動土典禮，並表示將持續努力，達成消防服務人口比例1比1000的目標，這是對市民的重要承諾。

台北市消防局表示，建築物立面建築以外方內圓的概念為出發點，以「方」之框架形塑消防隊員的剛強與堅毅，以「圓」的親民、關懷及多元意念，呈現於框架內金屬隔柵板，外觀立面基座與牆身採用後製清水混凝土塗料為主要材質色調，搭配彩色垂直金屬遮陽板，展現守護安定秩序的穩重外觀。

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蔣萬安致詞提到，從2010年起，這項計畫經歷選址、會勘、說明會、規劃設計、發包等多個階段，終於順利開工，歸功於歷屆議員、相關委員會的支持以及市府同仁的共同努力，也感謝感謝消防局、工務局等相關單位的付出。

蔣萬安表示，消防局過去期間不斷突破創新，推出多項結合科技的措施，許多系統功能都是台北首創、全國第一，更屢獲國內外肯定，成為其他縣市的模範指標，包括「119高效派遣精準服務」，榮獲最高榮譽的政府服務獎；以及亞洲EMS「最佳機構獎」，更是台灣首度獲頒EMS國際獎項，是名符其實的台灣之光。

蔣萬安說，市府團隊將持續努力，達成消防服務人口比例1比1000的目標，這是對市民的重要承諾，雖然壓力很大，但市府團隊將不斷努力，確保目標實現，最後他說期待這次新建工程能如期如質完成，並期盼大湖分隊完工後，市民能迎來全新的消防分隊面貌，進一步提升台北市的安全水平。

消防局指出，大湖分隊轄內有9個里，基地周邊臨大湖公園、捷運大湖公園站及山區健行步道，廳舍竣工後，除提供消防同仁良好值勤環境，更提供隊員完備訓練空間，提升內湖區災害搶救效能及到院前緊急救護傷病患最即時的救護服務，並落實更有效率的消防服務品質，確保市民生命及財產安全。

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