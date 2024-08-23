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    首頁　>　社會

    毋湯喔！台中女情傷「醉入深山」 半夜獨步3公里酒醒呼救

    警方清晨8點許在廍子坑路找到吳女（右）。（讀者提供）

    警方清晨8點許在廍子坑路找到吳女（右）。（讀者提供）

    2024/08/23 12:49

    〔記者黃旭磊／台中報導〕農曆7月期間，太平區40歲吳女與男友吵架，心情鬱悶騎車到山區廍子坑路，到附近超商買酒後徒步超過3公里山路，凌晨3點後酒醒在樹林邊坡嚇到失措呼救，附近農戶報警於清晨8點許找到吳女。

    太平警分局今天表示，吳女住太平區光興路，21日深夜與男友吵架後騎車外出散心，漫無目的騎乘超過9公里到北屯區交界廍子坑路，凌晨走進山區超商買酒，往山區產業道路喝酒散心，清醒時超過凌晨3點，周遭月光蟲鳴「置身深山」恐懼感襲來高呼救命。

    附近農家清晨5點許出門耕作，聽到吳女受困邊坡求救，與警方一起捉緊樹枝涉險協助脫困，並通知家屬護送至醫院檢查，吳女無外傷，休息後出院恢復情緒。

    吳女向警方說，喝多了不知為何會走進深山，酒醒後對於所在位置嚇一跳，情不自禁喊救命，不知所措時聽到員警呼叫聲，順利協助脫困，非常感謝警方趕到山區救援。

    太平分局分局長沈能成說，女性市民若遇情緒低落，應多與親友聊聊釋放壓力，也建議尋求專業心理醫療幫助防止發生憾事。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    吳女在廍子坑路樹林邊坡酒醒嚇到呼救。（讀者提供）

    吳女在廍子坑路樹林邊坡酒醒嚇到呼救。（讀者提供）

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