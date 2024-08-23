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騎單車挑戰四極點燈塔轉彎不見兒女 警尋2小時找到已迷航25公里

警方找了2個小時，成功找到迷航的小姊弟。（記者吳昇儒翻攝）

警方找了2個小時，成功找到迷航的小姊弟。（記者吳昇儒翻攝）

2024/08/23 12:40

〔記者吳昇儒／新北報導〕45歲黃姓婦人昨日晚間5時許，跑到新北市警福隆派出所報案表示，自己帶著兒女騎自行車挑戰四極點燈塔，最後一站就是三貂角，沒想到過個彎孩子們就不見了，找了一個多小時，仍未見人影，擔心天色昏暗發生危險。員警獲報後，立刻啟動緊急協尋機制，沿線警力通通動起來，兩個小時後，在距離25公里外的鼻頭角燈塔附近找到兩人。

警方詢問後得知，黃姓婦人從桃園帶著11歲的兒子與15歲的女兒挑戰全台四極點燈塔的自行車路程，三貂角是最後的一個地點。黃婦本來騎在孩子們後方，結果過了一個彎，就發現兩人都不見了，持續找了一個多小時未果，手機也沒人接聽，擔心出意外，只好向警方求助。

福隆派出所即刻通知勤務指揮中心，啟動緊急協尋機制隨即通報貢寮區、瑞芳區沿海派出所警力協尋，並依照手機定位系統縮小範圍，最後定位到黃婦女兒手機，與其聯繫後，成功找到兩姊弟，並護送到台2線82.5K處停車場，與黃婦會合。

黃婦女兒則向母親表示，因為騎乘自行車時，自己把手機關成飛航模式，因此不知道母親有打電話，眼見快到目的地，卻不見其蹤影，才將手機調回正常模式。

一家三口會合後，頻頻向警方道謝，感謝沿線的員警幫忙，在濱海公路上來回協尋。

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