寶寶已探頭！彰化未婚女消方瑀瑄4個月接生2嬰 獲選消防署「接生好手」

彰化縣消防局彰化分隊女隊員方瑀瑄4個月接生2嬰，獲消防署「接生好手」大獎。（消防局提供）

2024/08/23 12:01

〔記者湯世名／彰化報導〕寶寶已探頭了！彰化縣消防局彰化分隊未婚的女隊員方瑀瑄，短短4個月內執行任務時接生2名新生寶寶，其中1件甚至在看到胎頭判斷來不及送醫下，化身婦產科醫生緊急接生，讓寶寶順利誕生，優異表現也讓她榮獲今年消防署年度「接生好手」大獎，堪稱實至名歸。

消防署年度「消防績優救護人員」甄選，是緊急救護領域中的至高榮譽，各縣市推薦人員皆為箇中翹楚，競爭相當激烈；彰化縣消防局今年獲得2項團體獎及2項個人獎，也是六都外唯一斬獲2項團體獎（團體乙組銀質獎、特殊績優團隊獎）的縣市，代表推動到院前緊急救護品質有目共睹。

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個人獎方面，和美分隊員黃景嵐獲選「救護之王」，這已經是他連續3年獲得此獎項。黃景嵐說，救護案件百百款，每趟出勤到達現場像拆包裹般驚喜，透過一次次經驗的累積來提升救護能力，在繁忙工作中找到興趣及獲得成就感，在救護工作持之以恆付出。

另1個獎項「接生好手」獲獎者為彰化分隊女隊員方瑀瑄，她在短短4個月內連續接生2名新生兒，讓她直呼簡直比中樂透的機率還難得。方瑀瑄回想這2件案件出勤經過，第1件孕婦上廁所時突然臨盆，到達現場時嬰兒已產出，卻沒有哭聲，她立即抽吸嬰兒口鼻、夾臍帶，並給予背部刺激，直到聽到嬰兒哇哇大哭才放下心來。另1件到達現場時，已經看到胎頭，當下判斷須於現場做緊急接生，直到嬰兒順利誕生，聽到響亮的啼哭聲，過程既緊張又感動。

未婚的方瑀瑄說，參與新生命誕生的過程及家屬的笑容，讓她感染到為人父母的喜悅，能把所學知識和技能用來幫助別人，讓她對自己的工作增添一份使命感，也期許自己能更加精進救護技術，幫助每一位需要的人。

和美消防分隊員黃景嵐獲選「救護之王」，這已經是他連續3年獲得此獎項。（消防局提供）

彰化縣消防局今年獲得消防署2項團體獎及2項個人獎，代表推動到院前緊急救護品質有目共睹。 （消防局提供）

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