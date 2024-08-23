驅趕拍打千萬不可！野外遇虎頭蜂 學會這些方法自保

虎頭蜂致攻擊性及毒性，在野外須十分小心因應。（記者黃明堂攝）

2024/08/23 11:26

〔記者黃明堂／台東報導〕屏東學生登山團昨天在浸水營古道遭虎頭蜂群圍螫造成1死2傷，台東縣政府提醒民眾，現正值季節變化，虎頭蜂類易發展出龐大巢群，蜂隻敏感受外界刺激後易發生蜂螫事件，民眾發現蜂巢應即遠離，避免被蜂螫傷，若遭攻擊，應緩步速離，切忌拍蜂。

台東縣府表示，台東縣目前虎頭蜂分布狀況，平地皆為黃腰虎頭蜂居多，山區部分為中華大虎頭蜂、黑腹虎頭蜂、雙金環虎頭蜂、擬大虎頭蜂，黃腳虎頭蜂。

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以毒性來說，有3種虎頭蜂必須更加注意，為中華大虎頭蜂、雙金環虎頭蜂、黑腹虎頭蜂。在登山或健行時，人員最好穿戴表面光滑及淺色衣帽，避免深色、毛織品或表面粗糙的衣帽。褲子能夠紮到靴子裡最好。香水、化妝品或特殊氣味亦是招蜂類靠近的原因之一。

發現有任一蜂類從身邊飛過時，最好方式是站立不動，冷靜觀察辨別確定牠是採集蜂或是巡邏蜂。千萬不可以手拍打或揮動衣物驅趕，最好方式即是讓牠自行飛離。以手拍打，雖然蜂類可能被趕走，但卻可能引來蜂群，使後來的人成為可憐的犧牲者。

如果發現2、3隻巡邏蜂在身旁打轉並盤旋不去，表示蜂類已懷疑你是敵害，此時首要工作是保持鎮靜，緩慢安靜的離開現場，稍後蜂類即可能自然離開。人的肢體大動作及因緊張吼叫是非常具危險性的，因只要猛力揮趕閃避，或動手驅蜂、拍蜂，必遭蜂螫。

台東馬偕醫院醫務部主任王仲毅針對被虎頭蜂叮咬的說明，被虎頭蜂叮咬，其毒性會造成過敏性反應，若未及時處理，病程會造呼吸衰竭、腎衰竭，進而引起多重器官衰竭，導致死亡。醫療上處理此類個案的原則都是支持性療法，就是讓毒素代謝掉，會使用呼吸器、抗過敏藥物、補水、洗腎等。在野外服裝上儘量包緊一點，勿驚擾蜂群，若不幸被叮咬建議及早送醫。

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