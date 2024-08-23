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    「共和黨」主席周克琦花5200元買26份連署書 判3年併科罰金200萬

    「共和黨」黨主席周克琦花5200元買26份參選正副總統連署書。台北地院今依總統副總統選罷法中連署行賄罪、併科罰金200萬元，褫奪公權5年，對周判刑3年。（資料照）

    「共和黨」黨主席周克琦花5200元買26份參選正副總統連署書。台北地院今依總統副總統選罷法中連署行賄罪、併科罰金200萬元，褫奪公權5年，對周判刑3年。（資料照）

    2024/08/23 11:20

    〔記者溫于德／台北報導〕「共和黨」黨主席周克琦去年與前十大槍擊要犯藍信祺搭檔，連署準備參選總統（未過門檻），然身為副手的周卻以發放米酒、牙刷牙膏、每人現金200元方式，向26位民眾收購連署書。台北地院今依總統副總統選罷法中連署行賄罪對周判刑3年、併科罰金200萬元，褫奪公權5年；可上訴。周聽判後大喊「判決不公」。

    台北地檢署調查，去年10月21日周克琦在新光三越台北站前店廣場設立連署攤位，指示傅、潘兩名女性工作人員邀民眾連署，周以每人200元的價格向5位民眾收購連署書；

    同年10月22日下午，周克琦再指示傅女於亞洲廣場大樓外，以同價位的200元收購20位民眾的連署書，數日後又在立法院外購得1份連署書。周總計花費5200元購得26份連署書。

    北檢去年11月2日指揮調查局台北市調處、台北市中正一警分局兵分4路搜索，並依違反總統副總統選舉罷免法拘提周克琦，訊後聲押禁見獲准，周成為首位被收押的正副總統被連署人；藍信祺雖列為被告但獲檢方請回。

    北檢去年12月29日偵結，依違反總統副總統選罷法中的「對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署」罪嫌起訴周克琦，藍信祺獲不起訴處分，傅姓及潘姓2女獲緩起訴。北院今宣判。

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