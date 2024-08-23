狼師仿A片姿勢猥褻畢業女學生 判刑1年4月定讞

黃姓老師猥褻返校參加校慶的女學生，最高法院維持歷審見解，依強制猥褻罪對黃判刑1年4月定讞。（示意圖）

2024/08/23 11:11

〔記者溫于德／台北報導〕北部某技術學院黃姓狼師，5年前見已畢業女學生返校參加校慶，先在辦公室內拿手機播A片給她看，再仿A片手法猥褻。最高法院維持歷審見解，痛批黃男飾詞狡辯，依強制猥褻罪判刑1年4月定讞。

被害女學生從學校畢業後擔任幼教老師，因有意回校持續進修，趁2019年校慶時，與一名學姊返校參加活動，並趁機探詢進修事宜。後來女學生與學姊到系辦公室，遇到黃姓班導師，她依以往同學間呼黃的暱稱大叫「乾爹」，黃隨即邀請2女到他辦公室聊天。

請繼續往下閱讀...

接著學姊有約先行離開，黃男叫女學生將辦公室的門鎖上，再播放A片讓她觀賞，並問「妳有沒有聽過體毛比較長的人性慾比較強的說法」，再強掀她的上衣摸胸部，女學生雖反抗，仍被黃使用蠻力硬將她的雙腿抬起放置肩膀處，用下體頂撞期私處5至6下，直到黃的重心不穩跌倒才停止。

女學生被害後向學姊、同學哭訴，當晚返家後再傳訊指責黃「你讓我覺得不舒服、很噁心」，黃回訊息道歉；女學生另向數名昔日技術學院老師反映，希望校方處理此事，校方組成性平會調查，她也向警方報案提告，由檢方依強制猥罪起訴黃。

法院審理時，黃男辯稱女學生埋怨男友去找「個工」，自己跟她說，男友會去風化場所可能是因為女學生配合度不夠，也因此才播放A片給她看；另因學校性平會展開調查，自己被問到是否要道歉和解，事情會比較好處理，也不會影響校譽，才向女學生道歉，然因拒絕支付高額賠償金，而被提告。

但女學生指黃男說謊，況她被猥褻後，害怕靠近男生，也變得比較暴躁，時常失眠，常做惡夢。

一審桃園地院、二審高等法院均指，女學生與同學在校時暱稱黃男為「乾爹」，足見師生在校時相當熟稔，她也有意返校繼續進修，沒有誣陷黃男的理由，同時綜合多名證人的證詞，足認黃犯強制猥褻罪，卻飾詞狡辯，堪任毫無悔意，決定對黃判刑1年4月。最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法