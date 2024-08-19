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    首頁　>　社會

    屏市代會副主席駕車疑路口未禮讓 行人罵三字經挨告判無罪

    林姓市代會副主席在路口遭行人罵三字經憤而提告，法官判該行人無罪。（記者李立法攝）

    林姓市代會副主席在路口遭行人罵三字經憤而提告，法官判該行人無罪。（記者李立法攝）

    2024/08/19 19:26

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東林姓市代會副主席駕車行經路口時，一名走在斑馬線上的夏姓行人疑受到驚嚇，朝林男怒罵三字經，林男及車上友人不甘受辱，對夏男提告公然侮辱，屏東地院審理後，認為夏男言論雖使林男不悅，但因涉及行車禮讓等公共議題，且夏男穢言貶損林男人格程度是否已逾一般人可忍受程度，尚有疑義，故判決夏男無罪，可上訴。

    林姓市代會副主席去年1月間深夜駕駛搭載柳姓友人及饒姓市代行經路口時，走在行人穿越道上的夏姓男子疑受到驚嚇，朝林男怒罵三字經，林男自認已禮讓夏男，是夏男邊走路邊划手機才沒注意到車輛，夏男穢言已構成公然侮辱，遂報警提告。夏男則辯稱，當時是他聽到有人罵髒話，他才罵回去。

    屏東地院合議庭檢視相關監視影像及證詞後，認為夏男以穢言表達2次，非反覆、持續恣意謾罵，案發時間為凌晨1時許，路上冷清，除車上乘客，是否還有其他人見聞夏男貶損林男言論，實有疑義，夏男因使用手機，未注意林男駕車趨近產生驚嚇、不滿，進而口出穢言，此一衝突情境，已涉及行人路權與行車禮讓等公共議題，難認夏男言論對林男名譽及人格的貶損已逾越一般人可合理忍受範圍，未符公然侮辱罪構成要件，應予無罪諭知。

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