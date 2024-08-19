澎湖離島今日2起緊急醫療後送 一空一海

澎湖駐地直昇機凌天航空，執行七美後送醫療任務。（凌天航空提供）

2024/08/19 16:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南海離島鄉望安、七美，今（19）分傳資深長者身體不適，申請緊急醫療後送，分別由澎湖海巡隊、澎湖駐地醫療直昇機凌天航空執行勤務，扮演澎湖醫療守護神角色，澎湖縣政府衛生局重申地方無審核空中後送的權利，由空審中心審核決定。

凌天航空今日中午接獲空審中心下令，執行七美鄉衛生所一名95歲女性嚴重敗血症，需送往部立澎湖醫院進行後續治療。該名病患前晚在家中發燒，今日由家屬協助前往七美衛生所就醫，因該名病患有持續發燒、意識模糊等情形，經衛生所初步診斷，應有嚴重敗血症情形，恐將危及生命。

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接獲諭令後，凌天航空直昇機下午1時39分由澎湖機場起飛、下午1時55分七美機場落地、下午2時01分七美機場起飛、下午2時19分澎湖機場落地、由消防局救護車轉送至部澎，下午2時39分抵達醫院。

澎湖縣單日2起後送案件，分別為望安衛生所由海巡署執行、七美衛生所由凌天航空執行，海空共同守護離島鄉親生命安全。

凌天航空直昇機轉診服務中心主任陳萬昇表示，凌天航空是執行單位，病患醫療後送審核權限皆在空審中心，執行與否需待空審中心審核結果，目前澎湖縣醫療後送派遣順序第一優先凌天航空、第二空勤總隊、第三海巡署。澎湖縣政府衛生局並無核准權利，一切由空審中心判斷決定。

資深長者緊急後送澎湖本島，立即送往醫院接受治療。（凌天航空提供）

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