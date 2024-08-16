男子台南睡一晚 險變綁架共犯…判無罪理由曝

鐘男與竹聯幫分子碰面，檢方指控參與綁架案，因缺乏證據台南地院判無罪。（記者王捷攝）

2024/08/16 21:51

〔記者王捷／台南報導〕台南市2021年發生一起綁架案，竹聯幫分子強行押走被害人，勒贖400萬元才放人，鐘姓男子案發時去台南睡一晚，檢方以他與竹聯幫分子來往密切，且在當地停留一晚，並與王姓竹聯幫成員碰面，因此以綁架共犯起訴，但台南地院以缺乏證據，認為是純過夜，判鐘男無罪。

依據檢警調查，一群竹聯幫分子從北部南下，監控一名被害人多日，並在2021年的6月底執行綁架計畫，使用辣椒水和電擊棒制伏了被害人，並將他強行押上車，隨後轉移到新北囚禁，被害人遭到毆打和威脅，犯罪集團要求他支付400萬元，被害人被釋放後立刻向警方報案。

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經過調查，檢方指控，2021年6月間，鐘男與竹聯幫分子來往密切，還一起前往台南，並在當地停留一晚，顯然是為了綁架計劃，在做準備工作，然而，鐘男辯稱，他並未參與任何犯罪行為，他那天到台南，只是為了休息，隔天去高雄探望他的女兒。

但是南院認為，鐘男與其他竹聯幫分子一起在台南，行動可能有些重疊，但沒有證據證明鐘男參加綁架犯罪，在缺乏證據的前提下，最終判決鐘男無罪。

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