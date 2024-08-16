中國快艇越界金門翻覆2死 我海巡艇長、駕駛未故意衝撞獲不起訴

金門地檢署主任檢察官施家榮表示，我方海巡艇黃姓艇長、蔡姓駕駛依法實施強制力未逾越必要程度，且不能確認「兩船碰撞」是否就是中國快艇翻覆原因？無充分證據證明快艇翻覆是出於黃、蔡的過失，對兩人作出不起訴處分。（記者吳正庭攝）

2024/08/16 16:38

〔記者吳正庭／金門報導〕中國快艇越界金門海域翻覆釀2死案偵結，金門地檢署主任檢察官施家榮今天說，中國快艇不僅是「黑船」、「不具適航性」、船長「開船出海經驗不到10次」等，我方海巡艇黃姓艇長、蔡姓駕駛依法實施強制力未逾越必要程度，且不能確認「兩船碰撞」是否就是中國快艇翻覆原因？無充分證據證明快艇翻覆是出於黃、蔡的過失，對2人作出不起訴處分。

施家榮說，今年2月14日下午1點多，在金門東南方北碇島附近海域，金門海巡隊發現1艘中國籍快艇，駛入我國「禁止水域」。海巡隊巡防艇命令該快艇停船受檢，快艇卻加速逃逸，逃逸過程未出「禁止水域」即翻覆，快艇上于姓船長、來姓、王姓及徐姓船員經海巡隊救起送醫，其中于姓船長、來姓船員2名男子不幸死亡。

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施家榮說，檢方於接獲海洋委員會海巡署艦隊分署第9海巡隊（金門海巡隊）報驗前即主動分案偵辦，依相關證據，將身負決策責任的黃姓艇長及實際操船的蔡姓駕駛以涉過失致死罪嫌列為被告。

施家榮說，依據海岸巡防法等法令，中國船舶未經許可進入台灣地區限制或禁止水域，海巡人員得逕行驅離或扣留其船舶、物品，留置其人員或為必要的防衛處置；若有違法之虞，得命船舶停止航行，其抗不遵照者，得以武力令其配合，並得進行緊追、登臨。

施家榮說，此案的中國快艇外觀上無船名，顯有違法，且在被我方巡防艇查緝過程一直到翻覆，均處於金門地區禁止水域內。中籍快艇聽到要求停船受檢，仍加速逃逸，顯有違法之虞。

此外，海巡署今年1月5日至2月13日多次接獲漁民陳情有中籍船舶駛入我方水域，且有漁網被偷走，海巡也納入執法過程是否登船檢查的考量。

因此，當中籍快艇非法闖入我國禁止水域，外觀因無船名而違法，又聽聞停船受檢廣播有加速逃逸的舉動，海巡依法對其登船檢查。

施家榮在「無充分證據可證明此案中籍快艇翻覆是出於被告黃姓艇長、蔡姓駕駛過失」部分，提出9點說明：

1.依法登船檢查而發生的船舶接觸、碰撞，原則上應屬「法所容許之風險」：實務上因海面波浪不斷，船舶隨時處於晃動的狀態，所以縱使受檢查船舶停船配合登船檢查，也無法完全避免船舶接觸、碰撞情形，更何況是受檢船舶拒不配合，海巡登檢可能發生船舶接觸、碰撞，原則上應屬「法所容許之風險」，不可歸責於合法執行職務的海巡機關人員；例外於實施強制力已逾越必要程度時，才應追究海巡機關人員的責任。

2.黃姓艇長、蔡姓駕駛實施強制力未逾越必要程度：根據中華民國海洋及水下技術協會出具的鑑定分析報告，此案兩船的船身均未嚴重受損，巡防艇顯無故意衝撞行為。

3.「中籍快艇不具適航性」可能為翻覆原因：生還的中籍王姓船員於詢問及偵訊時表示，中籍快艇是「黑船」，不能報關、不能請牌下水。生還的徐姓船員也表示，中籍快艇是于姓死者的。鑑定分析報告指出，中國無船名快艇未經適航性檢查合格及註冊發證，屬於不安全船舶。中國無船名快艇舺板的裝備，傾斜時船艙容易浸水，加速「不穩定平衡」而翻覆。中籍快艇的翻覆，有可能出於本身未具備適航性。

4.「中籍快艇的駕駛未具備適當航行知識及經驗」可能為翻覆原因：王姓船員說，于姓船長大概於今年1月取得中籍快艇，于在這之前不會開船、沒有開過船，也沒有駕駛船舶的執照，真正的開船經驗是從今年1月買船到案發時，開船出海經驗不到10次。徐姓船員也表示，于才剛買船，還不太會開船。鑑定分析報告中指出，中國無船名快艇駕駛及助手無航海人員證照，海上資歷淺，駕駛的適任能力不足。

5.「中籍快艇的危險駕駛行為」可能為翻覆的原因：我方巡防艇許姓隊員及黃、蔡兩名被告表示：中籍快艇突然右滿舵，大角度右轉，兩船才會發生碰撞。經調取案發時金門縣港務處雷達航跡影像圖、海巡署雷達航跡影像圖，也確認中籍快艇確實有大角度右轉彎等情形。

6.「中籍快艇突然降速」是被告難以發現並即時因應的情況：此案巡防艇在中籍快艇降速至兩船碰撞間僅有6秒的反應時間，在此6秒間要求巡防艇執行操舵、倒俥的操船動作有事實困難，碰撞應無可避免。

7.依現有證據無法確認中籍快艇是因黃姓艇長、蔡姓駕駛行為而翻覆：中籍快艇的王姓、徐姓船員均未有「翻覆是出於碰撞」的見聞；金門巡防艇上的隊員許男、林男也未能見聞翻覆的詳細過程，且王、徐沒有袒護被告的動機，所以是否可認定此案是兩船碰撞後立即翻覆？實屬有疑。案發時巡防艇上的錄影機及人員手機都未錄到案發過程，查無案發過程的錄影，實難確認中籍快艇翻覆是因被告2人登檢行為所致。

8.海巡人員過往即多次在禁止水域內執行登檢，甚至扣留船舶紀錄，因此黃、蔡2人打算登船檢查，其執法標準與海巡機關人員過往運作標準並無明顯差異。

9.檢方根據雷達影像資料，找到案發當時在附近作業的2艘漁船及6位漁民，未發現黃、蔡被告2人有過失行為。

施家榮說，黃姓艇長、蔡姓駕駛依海巡署相關執法規範實施強制力未逾越必要程度，且不能確認「兩船碰撞」是否即為此案中籍快艇翻覆的原因，因此並無充分證據可證明中籍快艇翻覆是出於被告2人的過失，根據「罪證有疑，利於被告」的證據法則，不得遽為不利被告2人的認定，因此依法作出不起訴的處分。

檢方指出，中國快艇雖有碰撞痕跡，但未見船體有嚴重變形或大面積之損壞。（圖由金門地檢署提供）

檢方於調查過程，發現巡防艇上疑似的碰撞痕跡。（圖由金門地檢署提供）

檢方指中國快艇上裝設有起網機。（圖由金門地檢署提供）

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