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    首頁　>　社會

    警逮未到案毒蟲赫見受傷穿山甲 最重罰百萬元

    新北市警海山分局偵查隊到萬里拘提曹姓毒蟲，赫見他關著一隻受傷穿山甲，拘提曹嫌後，將他依違反毒品條例、野生動物保護法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警海山分局偵查隊到萬里拘提曹姓毒蟲，赫見他關著一隻受傷穿山甲，拘提曹嫌後，將他依違反毒品條例、野生動物保護法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    2024/08/16 16:22

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警海山分局偵查隊幹員到萬里拘提1名曹姓毒蟲，在他住處沒發現違禁品，卻在他屋前籠子發現關著1隻受傷的保育類穿山甲，新北市動物保護防疫處派員檢視，發現穿山甲多處骨折，懷疑遭獵捕，緊急送台北市動物園救治，警方除將曹男依毒品條例送辦，續追毒品流向，也將曹嫌依違反野生動物保育法送辦，最高將重罰百萬元。

    海山警分局15日上午7時許到新北市萬里加投山區，38歲曹姓毒蟲藏身處搜索，現場雖沒發現違禁品，但他因涉及毒品案未到案，被警方拘提到案，後續移送基隆地檢署偵辦。

    警方搜索時，在曹男住處前方1個鐵籠內，發現1隻保育類動物穿山甲，一動不動，流血、明顯受傷，曹男辯稱穿山甲是一旁飼養的家犬從山上叼回，警方轉報新北市動保處，派員趕往將穿山甲帶回照護；曹嫌辯稱，是家中犬隻在山區叼回，但警方、動保處對曹男說法存疑，海山分局、保七總隊聯手依違反野生動物保育法，將曹嫌併案移送基檢法辦。

    新北動保處初步診斷，發現穿山甲不明原因骨折、多處挫傷，呈現脫水，急送台北市立動物園協助醫療。

    新北市動保處表示，穿山甲為保育等級二的珍貴稀有保育類野生動物，獵捕穿山甲違反野生動物保育法第18條，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者將處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

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