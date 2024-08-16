暑假期間台東已2青少年無照騎車死亡 警方將加強取締

太麻里一位少年無照騎機車未注意車前狀況，不慎撞擊路肩停放的小貨車後死亡。（台東縣警局提供）

2024/08/16 14:12

〔記者黃明堂／台東報導〕暑假期間青少年無照騎機車情況增加，死亡風險也增高。台東暑假期間已有2名少年學生無照騎機車上路發生車禍死亡，縣警局交通隊加強取締無照駕駛。

交通隊指出，7月初在台東市吉林路段發生未成年機車駕駛人疑過彎時操作不當失控，滑至對向撞擊大客車死亡之事故，另7月中太麻里地區也發生一位年輕機車駕駛人無持有效駕駛執照，在出門的路途中未注意車前狀況，不慎撞擊路肩停放的小貨車後死亡之案件，一個月內發生兩件青少年 死亡交通事故，年輕生命殞落，也造成家長心中的遺憾。

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交通隊說，青少年無照駕駛危險性高，除了不熟悉車輛操作及相關交通安全規則外，也缺乏防禦駕駛的觀念，今年迄今，縣內未成年交通事故計194件，違規態樣以「無照駕駛」、「駕駛操作不當」及「十字路口未讓車、未減速」最多。

為防制未成年交通事故，警方除加強攔查取締未成年無照駕駛汽機車，也持續針對「閃光紅燈未依規定讓車」、「無號誌路口支線道未讓幹道車先行」，以及「無號誌路口轉彎車未讓直行車先行」等違規項目重點執法。

交通隊長劉正達說，道路交通管理處罰條例於去年6月30日修正施行，未成年無照駕駛處1萬2000元以上罰鍰，並新增累犯加重處罰規定，5年內2次以上處2萬4000元罰鍰，並溯源舉發車主，除處罰鍰並吊扣牌照一個月；5年內2次以上吊扣牌照三個月。今年迄今已舉發未成年無照駕駛184件、車主允許未成年駕駛26件等違規。

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