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    毛畯珅性侵6女童犯224罪 總刑期1252年6月、應執行28年徒刑

    台北地院判毛畯珅（戴黑眼鏡、黃口罩者）合併判處有期徒刑28年。可上訴。（記者張文川翻攝）

    台北地院判毛畯珅（戴黑眼鏡、黃口罩者）合併判處有期徒刑28年。可上訴。（記者張文川翻攝）

    2024/08/16 10:59

    〔記者張文川／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅，被控性侵、猥褻多名女童並強拍性影像，台北地院今認定毛男對6名被害女童，構成224件犯行，分依對未滿14歲之人強制性交、強制猥褻、兒少性剝削防制條例之「以違反本人意願之方法使兒童拍攝性影像」罪，各罪各量處5年至12年徒刑，總刑期達1252年6月，合併應執行28年徒刑。

    北院合議庭認定，毛男共對6名女童犯下11件強制性交罪，各罪各處10年徒刑；207件強制猥褻罪，各量處5年至5年半徒刑；6件違反意願拍攝兒少性影像罪，各處9年至12年徒刑，總刑期共1252年6月。

    合議庭認定，毛男對A童犯2次強制性交罪，對B童犯5次強制性交、1次強制猥褻，對C童拍攝性影像3次；對D童、E童皆是犯強制猥褻101次、拍攝性影像1次；對F童強制性交4次、強制猥褻4次、拍攝性影像1次。合計224罪。

    北院今日判決是針對毛男對6名被害女童的犯行，他被控至少對24名女童下手，手機存有600多部兒童、少年的性影像，北檢另案擴大偵查中。

    台北地院審理時，傳訊多位證人，包括被害女童及家長、老師、心理諮商師，並勘驗家長拍攝女兒揭露本案的對話錄影、幼兒園內的監視錄影畫面、檢方另案搜索查扣的兒童性影像檔案，加上驗傷單、心理諮商報告等事證，認定毛男對6童的犯行明確。

    合議庭審酌毛男家境、學識均良好，具有幼兒保育的專業知識背景，深知有幼童於學齡前身心發展健康的重要性，明知被害女童都未滿7歲，沒有同意或拒絕性自主的能力，竟為滿足自己性欲，加害於園內幼童。

    法官痛批，毛男犯案時間綿延，長達1年之久，被害人數眾多，犯罪情狀惡性重大，致被害人身心創傷甚鉅，犯後態度惡劣，依一罪一罰，將各罪分別量刑，經整體評價犯罪類型、次數、侵害法益性質等情形，合併定應執行28年徒刑。

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