為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    當街對3妙齡女「打手槍」 高市噁男逮到了

    噁男站在停車格內，對路過女子打手槍。（民眾提供）

    噁男站在停車格內，對路過女子打手槍。（民眾提供）

    2024/08/16 09:15

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名正妹15日在網路社群Threads發出「高雄女孩們要小心」影音與圖文，描述遇上噁男對她們打手槍過程，還說剛下單買防狼噴霧，晚上就遇到了，高市前鎮警分局雖然未接獲報案，但主動查察抓到29歲黃姓男子，他應訊時聲稱「臨時起意」。

    前鎮分局15日上午10時許，從網路社群發現有女子稱在前鎮區新光路附近，遇到一名陌生男子於路邊進行猥褻行為，警方成立專案小組擴大調閱現場周邊監視器查察。

    警方調查，被害3名女子為友人關係，14日凌晨1時結伴騎Ubike從成功路轉入新光路，行經高雄總圖前，看到一名男子站在停車格內，直覺有異，轉頭一看，發現男子拉下褲子拉鍊打手槍。

    3名女子受到驚嚇，立即將車停到新光與中山路口，沒想到男子竟騎機車尾隨而來，她們拍下男子在面前徘迴影片，示警「高雄女孩們要小心」。

    警方以車追人鎖定29歲黃姓男子涉有重嫌，於15日下午3時許查緝黃嫌到案，據了解，從事服務業的黃男沒有前科，聲稱臨時起意，全案於警詢後依刑法第234條公然猥褻罪移請高雄地檢署偵辦。

    前鎮分局長洪榮敏呼籲，依據刑法第234條規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」，提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法。

    警方將黃男帶回偵訊。（民眾提供）

    警方將黃男帶回偵訊。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    火車鄰座是噁男！ 女乘客驚見「掏雞狂甩」急傳簡訊給客服求救
    2024/06/17 14:20

    火車鄰座是噁男！ 女乘客驚見「掏雞狂甩」急傳簡訊給客服求救
    噁男搭機突「掏槍」爽套弄 被捕辯鄰座女乘客同意…
    2022/04/06 23:37

    噁男搭機突「掏槍」爽套弄 被捕辯鄰座女乘客同意…
    impression

    江詩丹頓再獻大師傳奇 多款卓越傑作 彰顯超凡匠藝
    不在意監視器錄下 噁男超商門口看2女店員打手槍
    2018/07/25 21:30

    不在意監視器錄下 噁男超商門口看2女店員打手槍
    （專訪）大鶴油嘴滑舌險變噁男 下跪求復合遭拒絕「超想死」
    2024/06/03 06:50

    （專訪）大鶴油嘴滑舌險變噁男 下跪求復合遭拒絕「超想死」
    impression

    嘉義市店家改造三年成果 推出二通圈散策地圖
    看到正妹凍未條！男騎車握「鳥」自慰 慘被判刑2月
    2024/07/04 21:59

    看到正妹凍未條！男騎車握「鳥」自慰 慘被判刑2月
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播