當街對3妙齡女「打手槍」 高市噁男逮到了

噁男站在停車格內，對路過女子打手槍。（民眾提供）

2024/08/16 09:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名正妹15日在網路社群Threads發出「高雄女孩們要小心」影音與圖文，描述遇上噁男對她們打手槍過程，還說剛下單買防狼噴霧，晚上就遇到了，高市前鎮警分局雖然未接獲報案，但主動查察抓到29歲黃姓男子，他應訊時聲稱「臨時起意」。

前鎮分局15日上午10時許，從網路社群發現有女子稱在前鎮區新光路附近，遇到一名陌生男子於路邊進行猥褻行為，警方成立專案小組擴大調閱現場周邊監視器查察。

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警方調查，被害3名女子為友人關係，14日凌晨1時結伴騎Ubike從成功路轉入新光路，行經高雄總圖前，看到一名男子站在停車格內，直覺有異，轉頭一看，發現男子拉下褲子拉鍊打手槍。

3名女子受到驚嚇，立即將車停到新光與中山路口，沒想到男子竟騎機車尾隨而來，她們拍下男子在面前徘迴影片，示警「高雄女孩們要小心」。

警方以車追人鎖定29歲黃姓男子涉有重嫌，於15日下午3時許查緝黃嫌到案，據了解，從事服務業的黃男沒有前科，聲稱臨時起意，全案於警詢後依刑法第234條公然猥褻罪移請高雄地檢署偵辦。

前鎮分局長洪榮敏呼籲，依據刑法第234條規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」，提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法。

警方將黃男帶回偵訊。（民眾提供）

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