騎士撞車墜高架亡 苗栗市大坪頂靈異傳說再掀議論

昨（15）日下午3點多，台13線苗栗市大坪頂下坡路段發生機車撞擊外側護欄、騎士墜落深約50公尺邊坡事故，45歲机姓男子送醫不治。（圖由警方提供）

2024/08/16 08:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台13線苗栗市大坪頂下坡路段，昨（15）日下午3點多，發生一起機車撞擊外側護欄後，騎士疑似自殘後再墜落深約50公尺深邊坡事故，騎士45歲机姓男子傷送送醫不治。警方初步調查机男沒有酒駕，已報請檢察官於今日相驗釐清。該路段早年事故多，為「都市傳說」的靈異地點，時逢農曆7月，再度發生死亡車禍，引發地方議論。

苗栗警分局今天表示，這起車禍發生於昨天下午3點多，机男騎機車沿台13線北行，於台13線苗栗市大坪頂下坡路段時不明原因撞擊外側護欄後，机男墜落約50公尺深邊坡。經消防人員救援，傷重送醫不治，初步調查机男沒有酒駕，但據報案人指稱，車禍發生後，見騎士負傷跨越道路護欄往下跳，現場血跡斑斑留有一把刀鞘，但尋無刀子，已報請檢察官於今日相驗釐清。

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早年，台13線苗栗市通往大坪頂路段，短短1公里有8處彎道，前後高差達55公尺、坡度陡，致車禍頻傳，加上過去該處曾為丈夫殺害妻子並分屍的棄屍地點，地方繪聲繪影，甚傳有夜遊年輕人在該路段涼亭，疑似撞鬼中邪，亡魂拜託代為尋找被狠夫剁掉的手臂，為「都市傳說」的靈異地點。

後經地方要求截彎取直，公路局斥資4億3500萬元改善，新闢高架雙向各2線道，工程於2017年底完工通車，該處涼亭也被拆除。

因改善路段採高架，公路局對於護欄高度有加高設計，以維護用路人行車安全；警方也表示，自高架通車後，這起事故是首次有人員墜落。時逢農曆7月，再度發生離奇死亡事故，大坪頂的靈異「都市傳說」再度引發議論。（10:29更新）

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台13線苗栗市大坪頂下坡路段，昨（15）日下午3點多，發生一起機車撞擊外側護欄後、騎士墜落深約50公尺邊坡事故，造成机姓男子送醫不治。（圖由警方提供）

早年發生棄屍與傳出託尋手臂靈異事件的地點，就在苗栗市台13線大坪頂扶輪亭附近路段；該涼亭也因截彎取直工程而拆除。（資料照）

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