陳宗彥案扯出警關說請調 市警局要查有無與酒店業者不當交往

台南市警察局督察長王森瑒說明員警在人事關說案尚無不法，但要調查有無與酒店業者不當往來。（記者楊金城攝）

2024/08/15 22:29

〔記者楊金城／台南報導〕行政院前發言人陳宗彥涉貪被起訴，案中扯出有警員透過酒店業者關說請調職務，台南市警察局督察長王森瑒今天（15日）指出，檢方調查該警尚無涉嫌刑事不法，警察局後續將調查該員與業者有無不當交往，如有違失，將從嚴究辦。該名官警則否認透過業者關說一事。

陳宗彥被控在2012、2013年擔任台南市政府新聞處長、民政局長期間，涉嫌為酒店業者關說接受性招待，被台南地檢署起訴，建請法院求處重刑。

請繼續往下閱讀...

案中扯出有名官警透過業者請託陳宗彥「喬」下平調案，台南市警局指出，後續主動介入調查。南檢偵辦後認該員在此案尚無涉嫌刑事不法，但秉持「自清自檢、警紀警辦」之原則，後續將針對該員是否與酒店業者不當交往深入調查，如有違失將嚴懲不貸。

這名官警在幾年後依正常職務調整有所異動，因表現不錯，後來也升官等；他否認當年請託業者關說職務調動，他僅是在閒聊時簡單提過警察人事調動，根本不在意，不知道也不清楚業者有無跟陳宗彥關心人事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法