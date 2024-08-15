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8/15 威力彩、今彩539 頭獎均摃龜！

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

2024/08/15 22:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月15日）開獎的113000066期威力彩、113000196期今彩539，頭獎均摃龜。

第113000066期威力彩中獎號碼為「第一區：04、06、14、16、20、24。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共31注中獎，每注可得2萬元；伍獎共188注中獎，每注可得4000元；陸獎共1260注中獎，每注可得800元；柒獎共2616注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4606注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6724注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2269注中獎，每注可得100元。

第113000196期今彩539中獎號碼為「07、14、20、27、39」，頭獎摃龜；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共6140注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7163注中獎，每注可得50元。

第113000196期39樂合彩中獎號碼為「07、14、20、27、39」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共228注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8896注中獎，每注可得1125元。

第113000196期3星彩中獎號碼為「331」，壹獎共47注中獎，每注可得5000元。

第113000196期4星彩中獎號碼為「1983」，壹獎共47注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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