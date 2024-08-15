為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    王捷拓被控洩密30萬交保 律師事務所發聲明

    律師王捷拓（站立者）。（資料照、記者吳政峰攝）

    律師王捷拓（站立者）。（資料照、記者吳政峰攝）

    2024/08/15 21:37

    相關新聞

    林明佐涉當內鬼案外案 曾獲國際傑出檢察官獎名律師王捷拓涉洩密

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦刑事警察局三線二星警政監林明佐，涉嫌當「內鬼」收黑錢，洩密包庇博弈與洗錢集團案（九州集團），中檢昨（14日）指揮調查局，搜索知名律師王捷拓的事務所等3處，認為他涉嫌刑法洩密罪，以30萬元交保，王捷拓擔任所長的觀晰科技法律事務所今（15日）發表聲明。

    觀晰科技法律事務所發表聲明如下：

    一、於越來越弱勢的偵查中辯護權行使，執業律師立於此情況下，就案情及當事人有利事項，對外幾乎已達只能噤聲的地步，惟辯護人（律師）尚有為被告探究案情、蒐集證據之法定義務，然於現今司法實務操作下，顯已無法有效行使。

    二、偵查中律師的辯護權行使界線、業務祕密的範圍及偵查不公開之界線、限制對象究竟為何？ 應該要積極探求法律真意，而非依片面意見為據。為了維護偵查中辯護權，本所會持續提供強力及有利之法律上主張，以維法律確信，並避免司法天秤有所失衡。

    中檢昨天的搜索約談，是中檢偵辦林明佐的「案外案」，據指出，博弈網站「九州娛樂城」的幕後金主（在逃中），2017年委託不良分子管芥寬，於台中市建立「打手訓練工廠」（培訓基地），2021年發生鬥毆殺人案，管芥寬被控夥同小弟打死仇家連紹雄，台中地院2022年一審判決，管男依殺人等罪名判刑17年，高等法院台中分院二審今年3月卻認定，是小弟主動打死連男，並非受管的指揮，管芥寬被控殺人罪改判無罪，僅依違觸犯組織犯罪防制條例判刑4年6月。

    全案由於林明佐涉嫌收賄洩密給「九州集團」，該集團幕後金主首腦與「九州娛樂城」相關，王捷拓是管男兩審的辯護律師，中檢懷疑此殺人案偵查時，王捷拓將偵查內容洩密給犯罪集團的首腦，搜索王捷拓住處與律師事務所等三處所後，以30萬元交保。

    王捷拓擔任所長的觀晰科技法律事務所發表聲明。 （記者張瑞楨翻攝）

    王捷拓擔任所長的觀晰科技法律事務所發表聲明。 （記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播