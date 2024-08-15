王捷拓被控洩密30萬交保 律師事務所發聲明

律師王捷拓（站立者）。（資料照、記者吳政峰攝）

2024/08/15 21:37

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林明佐涉當內鬼案外案 曾獲國際傑出檢察官獎名律師王捷拓涉洩密

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦刑事警察局三線二星警政監林明佐，涉嫌當「內鬼」收黑錢，洩密包庇博弈與洗錢集團案（九州集團），中檢昨（14日）指揮調查局，搜索知名律師王捷拓的事務所等3處，認為他涉嫌刑法洩密罪，以30萬元交保，王捷拓擔任所長的觀晰科技法律事務所今（15日）發表聲明。

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觀晰科技法律事務所發表聲明如下：

一、於越來越弱勢的偵查中辯護權行使，執業律師立於此情況下，就案情及當事人有利事項，對外幾乎已達只能噤聲的地步，惟辯護人（律師）尚有為被告探究案情、蒐集證據之法定義務，然於現今司法實務操作下，顯已無法有效行使。

二、偵查中律師的辯護權行使界線、業務祕密的範圍及偵查不公開之界線、限制對象究竟為何？ 應該要積極探求法律真意，而非依片面意見為據。為了維護偵查中辯護權，本所會持續提供強力及有利之法律上主張，以維法律確信，並避免司法天秤有所失衡。

中檢昨天的搜索約談，是中檢偵辦林明佐的「案外案」，據指出，博弈網站「九州娛樂城」的幕後金主（在逃中），2017年委託不良分子管芥寬，於台中市建立「打手訓練工廠」（培訓基地），2021年發生鬥毆殺人案，管芥寬被控夥同小弟打死仇家連紹雄，台中地院2022年一審判決，管男依殺人等罪名判刑17年，高等法院台中分院二審今年3月卻認定，是小弟主動打死連男，並非受管的指揮，管芥寬被控殺人罪改判無罪，僅依違觸犯組織犯罪防制條例判刑4年6月。

全案由於林明佐涉嫌收賄洩密給「九州集團」，該集團幕後金主首腦與「九州娛樂城」相關，王捷拓是管男兩審的辯護律師，中檢懷疑此殺人案偵查時，王捷拓將偵查內容洩密給犯罪集團的首腦，搜索王捷拓住處與律師事務所等三處所後，以30萬元交保。

王捷拓擔任所長的觀晰科技法律事務所發表聲明。 （記者張瑞楨翻攝）

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