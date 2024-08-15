嘉義通緝犯脫逃偷金牌被控知情不報！警方督察出手了

警方表示，曾姓通緝犯從水上分局逃出時雙手並未有毒品。（記者林宜樟翻攝）

2024/08/15 18:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警局水上分局8月13日發生曾姓通緝犯脫逃事件，闖進民宅偷走神明金牌及車輛，開往中埔鄉方向後棄車逃逸；案發至今警方尚未抓到人，並在車輛上查獲1包曾嫌遺留的海洛因，被竊走金牌及車輛的被害人今天在臉書社團「爆料公社」發文，質疑警方案發第一時間知情不報，沒有派出大批警力支援追捕。嘉義縣警局回應，是否有延遲通報、隱匿案情及息事寧人情事，督察科將專人調查，秉公徹查。

被害人在臉書發文，指稱水上分局偵查隊在案發第一時間知情不報，沒有派出大批警力到現場支援，導致金錢財務損失，並認為嫌疑人沒有確實上銬，也不排除沒有搜身，導致嫌犯身上藏有毒品。

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被害人發文說，偵查隊將行車記錄卡拔走，逃亡過程中，毒品從何而來，只有警方最知道，已經著急逃亡了，還有時間去買毒品，請問買毒品的錢哪裡來？又說是拿金牌去換的，那包海洛因有這麼不值錢嗎？

被害人發文說，因警方疏失，導致民眾百姓生命財產受到威脅以及損失，只有幾名便衣偵查隊出來找，根本沒有通報勤務，採用優勢警力進行圍捕。

警方說明，從相關照片顯示，犯嫌逃出分局時並無攜帶其他物品，竊車後到其他處所購買毒品，警方也在棄置的車輛上找到毒品；民眾質疑員警執法不妥，將進行調查，若有疏失，將追究責任，並加強教育員警，避免類似情事再發生。

警方在曾嫌棄置的車輛上查獲海洛因。（記者林宜樟翻攝）

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