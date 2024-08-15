桃園男誤信臉書投資廣告遭詐千萬 須繳900萬稅金才驚醒

桃園、台北警方共組專案小組，破壞以陳嫌為首的黑幫假投資水房集團，並查扣相關證物及贓款。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/08/15 20:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名65歲男子因誤信臉書投資廣告，依歹徒指示匯款1000多萬元後，對方又要求再匯900多萬元「稅金」，男子到銀行辦理貸款，經銀行人員告知才驚覺遭到詐騙。桃園、台北等地警方共組專案小組偵辦，破獲以陳姓男子為首的假投資水房集團，陳男年僅26歲且有黑幫背景。

被害男子驚覺遭詐騙後向警方報案，刑事局偵查第一大隊、桃園警察分局、台北市松山警分局、台北市警局少年隊共組專案小組，案經報請新北地檢署指揮偵辦，先在台北市、新北市等地查獲水房成員、收簿手、轉帳車手等6名犯嫌，並經抽絲剝繭發現具黑幫背景的首腦陳嫌，涉嫌指揮旗下成員分工從事犯罪，專案小組循線於今年7月拘提陳嫌到案，共查獲7名犯嫌到案，查扣行動電話數支、現金15萬餘元等證物，全案依涉犯詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

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桃園警察分局呼籲，詐騙手法不斷變異與推陳出新，對於素未謀面的股市名人或網友推介的投資管道，並要求將現金交付給理財專員收執或匯款到非立案之證券公司金融帳戶，絕對是詐騙，如有接獲疑似詐騙電話或訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證，以免受害。

桃園、台北警方共組專案小組，破壞以陳嫌為首的黑幫假投資水房集團，並查扣相關證物及贓款。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園、台北警方共組專案小組，破壞以陳嫌為首的黑幫假投資水房集團，並查扣相關證物及贓款。（記者鄭淑婷翻攝）

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