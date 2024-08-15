畫面曝光！外帶470元稱忘帶錢包 鐵板料理店給方便……網爆料是慣犯

苗栗縣頭份市一家鐵板料理店，遇上客人（右黑衣者）點了470元外帶餐點，但稱忘記帶錢包。（圖由店家提供）

2024/08/15 18:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一家鐵板料理店，遇上一名客人點了470元的外帶餐點，但稱忘記帶錢包，約定隔天返回付款。店家好心給方便，結果對方一去不復返，所留電話也聯繫不上。鐵板料理店家將此事PO網，經網友告知此人為慣犯，已有多間店家受害，決定報警處理、不姑息。

轄區頭份警分局表示，今天下午已受理被害店家報案，且通知該名客人到案說明，全案依詐欺罪嫌偵辦。

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鐵板料理店老闆娘受訪表示，該名客人自稱是林先生的客人，於8月5日晚間約8點半左右，騎腳踏車上門點餐外帶。但對方在餐點快做好時，突然說錢包忘了帶，現在沒辦法付錢，表示隔天下班一定會過來付清費用。老闆想說給客人一個方便，選擇相信他，讓他把餐先拿走，只請對方留下聯絡電話。

結果，鐵板料理店家於隔天晚間打烊後，仍不見對方前來付款，並傳簡訊提醒，及多次打電話，都無法聯繫上對方。店家遂在地方臉書社團發文，請林先生記得回來付款，若真有困難，也可以跟店家說明。

該篇貼文引發網友討論，有網友告知此人為慣犯，已有多間店家受害；鐵板料理店家也決定報警處理、不姑息。

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