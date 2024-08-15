鬼月驚魂！誤闖竹林小徑渾身發毛猛打嗝 開車超崩潰

廖女開車在彰化市八卦山區，不料直闖山區竹林小徑，嚇得渾身發毛還猛打嗝，感覺前方有「東西」在等她，嚇得火速迴轉。 （廖女提供）

2024/08/15 13:09

〔記者湯世名／彰化報導〕鬼月驚魂！1名廖姓女子開車到彰化市八卦山吃晚餐，不料導航卻把她帶往山區竹林小徑，嚇得她渾身發毛還猛打嗝，感覺前方有「東西」在等她，嚇得火速迴轉，導航還一直要她駛回竹林，險些崩潰；她把驚險過程PO上網，有網友稱現場磁場不佳，會打嗝是外靈入侵的反應，不過也有人認為純粹是走錯路，與「好兄弟」無關。

廖女指出，日前她與母親、孩子開車到彰化市八卦山吃晚餐，結果導航把她們導到四面佛寺後方一條小路，她們跟著導航開到一片竹林小徑，她下車查看前方路況，心裡一直發毛，感覺前面有「東西」在等她；她們嚇得不敢再往前火速迴轉離開竹林，沿路頭很暈還猛打嗝，沒想到導航還一直提醒她們要迴轉開回竹林，當下超崩潰，後來開到大馬路後導航就恢復正常。回家後立刻用午時水為孩子們洗澡驅邪保平安。

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廖女說，當她事後回想時相當害怕，鬼月真的不要太相信導航，直覺不對不舒服就不要開。

有網友認為，無形有能力者發出電波，還會干擾導航亂指路，最終就是到「好兄弟」那裏；頭暈一直打嗝，就是自身本靈與外靈對抗，打嗝就是外靈要入侵身體的反應。1895年八卦山戰役死傷慘重，139線陰氣很重；另有網友說，晚上建議找好走的路，真的擔心就去廟裡拜拜，只要心存善念無需嚇自己；也有網友KUSO說他打嗝通常是吃太飽或胃酸過多。

網友則認為，那一條路上去也是接139線，其實在前一個路口要走左邊石牌路，是駕駛開錯了，不要怪導航；也有人說，這條路本來就長這樣，別牽扯鬼月，敬鬼神但不迷信！這條路沒錯啊，上去就是139線，不要沒事自己嚇自己，石牌路2段才是正確道路，小徑是錯的，至少要可會車的路才開。另有網友說這一條上去接139確實很窄也不好走，但是1輛車通過沒問題。

廖女開車在彰化市八卦山直闖竹林小徑，嚇得渾身發毛還猛打嗝，感覺前方有「東西」在等她，不敢再往前開。 （廖女提供）

廖女開車用導航在彰化市八卦山區直闖竹林小徑，卻渾身發毛還猛打嗝，嚇得不敢再往前開。 （廖女提供）

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