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掐死女友還「污辱」屍體 19歲憲兵殺人罪嫌起訴

19歲許姓男憲兵掐手女友還污辱屍體，檢方今日依現役軍人犯殺人等罪嫌將他起訴。（資料照）

19歲許姓男憲兵掐手女友還污辱屍體，檢方今日依現役軍人犯殺人等罪嫌將他起訴。（資料照）

2024/08/14 15:10

〔記者王定傳／新北報導〕19歲許姓男憲兵因懷疑同為憲兵的劉姓女友另結新歡，今年5月跑到女友的住處談判，情緒失控涉以雙手掐死女友後，除毆打屍體外，甚至試圖「侵入」女友下體，事後還以劉女名義傳訊，偽造劉女仍活著假象，許男獲知劉家人報警後，一度畏罪持刀割腕自殘，警方趕抵逮捕許男，新北地檢署今依現役軍人犯殺人等罪嫌起訴許男，全案適用國民法官法審理。

據了解，許、劉兩人同為19歲，高中畢業後各自加入軍旅簽下4年志願役，因分發同一單位漸生情愫，由朋友關係變成愛侶開始交往，劉女因覺得許男控制慾太強、屢屢發生爭吵，決定結束這段感情。

警方調查，許男「被收手」後懷疑劉女另結新歡，今年5月17日晚間跑到劉女住處談判，直到隔日上午9時許，因挽回未果，情緒失控竟涉以雙手掐死女友，再以拳頭毆打劉女頭部，甚至還試圖侵入劉女下體。

由於劉女與家人同住，當日她原本要跟家人一起出門，但到了約定時間卻未走出房門，劉女姊姊起疑、喊叫沒人回應；許男擔心犯行曝光，竟持女友手機傳訊「收到」、「再等等」。

劉女姊姊後來進入房門，見到妹妹竟躺在床上，身體已冰涼，嚇得趕緊報警；許男見劉家人打電話報警後，突然情緒失控，跑到廚房拿了水果刀就割腕，割了3刀後被劉家人制止，警方據報趕抵，將許男送醫包紮，因傷口不深，並無大礙。

檢方事後聲押禁見許男獲准，今日依現役軍人犯殺人罪、行使偽造準文書及損壞、污辱屍體罪嫌起訴許男，全案將適用國民法官法審理；許男在偵查時坦承犯行。

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