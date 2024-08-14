朱學恒涉強制猥褻鍾沛君判刑1年2月 高院8/26首度開庭傳訊

朱學恆涉強制猥褻女議員鍾沛君，一審被判刑1年2月，朱不服上訴，高院定8月26日首度開庭傳訊朱。（資料照）

2024/08/14 13:06

〔記者楊國文／台北報導〕名嘴朱學恒被控於前年6月，在餐廳包廂內涉嫌2度「壁咚」強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，台北地檢署依強制猥褻罪起訴朱，台北地院審理認定朱涉強制猥褻事證明確，痛批朱無悔意，將他判刑1年2月；朱不服上訴，高等法院定本月26日下午首度召開準備程序庭，將傳訊朱到庭調查。另外，鍾沛君提起附帶民事賠償，由高院民事庭審理中。

檢方調查，2022年8月6日晚上，朱學恒邀約鍾沛君到台北市大安區某餐廳餐敘，趁同包廂的友人先離開，只剩2人獨處，朱起身坐到鍾隔壁，以雙手壓住她肩膀靠著牆壁，再強吻她的嘴唇數秒。

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鍾被嚇到愣住，回神後立即轉頭及挪開嘴唇，朱一度回座，但見她呆坐著，竟又起身，一手壓住她肩膀、一手拉住她手臂，不顧她掙脫而二度強吻得逞。

去年6月「#MeToo」運動爆發，朱學恒竟不避諱原先簽的道歉協議，上談話節目與她同台，還竟當著她的面侃侃而談「#MeToo」運動，鍾女憤而於臉書揭發此事並提告。

台北地院審理認為朱學恒飾詞狡辯，未見悔意，依強制猥褻罪將朱判刑1年2月徒刑。朱不服判決結果，上訴高等法院。

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