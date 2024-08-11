馬國男子嗜賭欠鉅額賭債 來台行詐擔任「死轉手」遭逮

警方進入超商將馬籍蘇姓男子逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2024/08/11 15:12

〔記者徐聖倫／新北報導〕馬來西亞籍21歲蘇姓男子欠下大筆賭債，他異想天開「以詐還賭」，被詐騙集團吸收搭機來台灣擔任「死轉手」，在新北市鶯歌誘騙1名婦人面交百萬鉅款。而這一切都在警方掌握中，待蘇男收錢時，大批埋伏的員警一擁而上，順利將蘇男逮捕，警方也將持續溯源追查背後集團。

警方表示，死轉手為詐團第一線成員，負責丟包現款於指定地點，再由詐團派員收水。據了解，蘇男嗜賭，在故鄉馬國網路簽賭欠下60萬令吉，換算台幣約440萬元，他透過債主介紹，稱來台辦事能減免債務，於是來台擔任詐團死轉手。

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而家住鶯歌的51歲蔡姓婦人透過Facebook廣告，被詐團洗腦投資假股票，前後匯款加面交共9次，計遭騙570萬元，蔡婦這才終於發現異狀報警，警方獲報則即刻展開調查。

警方請蔡婦向詐團表示要再交付百萬現款，相約詐團於前日下午在鶯歌區中正三路某超商面交，警方則在旁埋伏。果然蘇男依約現身，交錢的剎那，員警們一擁而上將蘇男包圍，蘇男見沒得跑，只能乖乖配合。

蘇男向警方供稱，他欠下鉅額賭債，所以才鋌而走險，警方扣回蘇男的手機、假工作證等相關證物，將持續溯源追查幕後詐團。警詢後，依詐欺罪嫌，將蘇男移送法辦。

警方扣回蘇男持有的假工作證。（記者徐聖倫翻攝）

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