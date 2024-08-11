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    台中驚悚車禍！ 機車轎車路口碰撞 18歲騎士撞飛昏迷送醫搶救

    吳男的機車。（民眾提供）

    吳男的機車。（民眾提供）

    2024/08/11 14:07

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區今天（11日）凌晨發生一起驚悚車禍，一輛轎車與另輛轎車在路口碰撞，因撞擊力道猛烈，造成18歲男騎士當場被撞飛，重摔落地後陷入昏迷，經送醫目前仍在搶救中，初判係因雙方行經該閃燈路口時，分因未讓車未減速釀禍，但確實肇因將由警方進一步鑑定釐清。

    這起車禍發生在今天凌晨零時許，地點在東區自由路四段與東英路口，當時路口號誌為閃燈，吳姓男子（18歲）騎機車沿東英路由北往南方向直行，尹姓男子（30歲）則是駕駛銀色轎車，沿自由路由西往東方向直行，兩車在行經該路口時碰撞。

    警方調閱監視器及行車紀錄器發現，當時有另輛機車行經肇事路口減速，吳男機車隨即從左側快速超越，但還未通過路口，即遭右側尹男駕駛的轎車撞擊，因撞擊力道猛烈，吳男當場噴飛數公尺，隨後重摔落地，造成機車車頭全毀，轎車則是左側車頭毀損、擋風玻璃碎裂。

    其中尹男頭部輕傷自行就醫，吳男則被送往中國醫藥大學附設醫院救治，因傷勢嚴重且有內出血狀況，目前仍在開刀搶救中，詳細肇因及經過將交由交通大隊分析鑑定。

    尹男轎車的左側車頭毀損。（民眾提供）

    尹男轎車的左側車頭毀損。（民眾提供）

    車禍現場。（民眾提供）

    車禍現場。（民眾提供）

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