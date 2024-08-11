小小超級消防員台中登場！ 全民消防意識及安全教育向下紮根

「啟動小小超級消防員」活動，小朋友學習使用滅火器。（江啟臣提供）

2024/08/11 13:44

〔記者歐素美／台中報導〕由台灣新世代關懷協會、立法院副院長江啟臣服務處主辦的「啟動小小超級消防員」活動，今天在豐原消防分隊舉行，吸引160位小朋友參加，體驗消防衣著、射水救火、濃煙逃生以及消防裝備介紹等。

江啟臣表示，小小消防員體驗活動已經連續舉辦六年，每每活動才公布，馬上就額滿，這次還特別加開，名額依舊秒殺，希望藉由這個活動灌輸小朋友防火防災安全意識，讓「全民消防」意識及安全教育向下紮根。

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主辦的台灣新世代關懷協會理事長江文國說，職場體驗是最好的方式，透過實際上的瞭解、接觸，更能夠讓孩子認識。尤其他在看到孩子專注聽消防隊員說明消防車上的裝備，連家長都收穫滿滿。

這次活動並特別安排台中市唯一的「排煙車」到場，該車具排煙、照明及水霧滅火降溫，更具備正負壓功能，最大風力相當於中型颱風，是火場救援的利器，超強大能力也讓孩子們大呼驚奇。

此次「啟動小小超級消防員」獲得民眾熱烈迴響，不少家長也詢問，下次是否仍會舉辦類似活動？台灣新世代關懷協會表示，未來還將舉辦小小軍人營，目前正積極籌備中，期待大家可以一起參加。

今天的活動有台中市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊以及第一救災救護大隊 大隊長吳章銘、義消大隊長陳豐榮、市政顧問林國揚共同一起參與。

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