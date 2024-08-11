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    首頁　>　社會

    色大叔對少女摟腰摸大腿 硬掰「愛護的碰觸」判5月

    高等法院高雄分院（資料照）

    高等法院高雄分院（資料照）

    2024/08/11 10:45

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市李姓男子去年1月間，在街頭巧遇住附近的一對國中姊弟藉搭話，對少女摟腰摸大腿，被家屬告上法院，李否認犯行，辯稱僅是大人與小孩間「愛護的碰觸」，一審法院依性騷罪判他3個月徒刑，李不服上訴二審，還反被追加刑度判5月徒刑確定。

    判決指出，去年1月29日被害國中少女與其弟步行返家途中，同住附近騎機車經過的李男，利用上前搭話之際，趁少女不及反應以手來回觸摸少女臀部及腰部、大腿等隱私部位，弟弟約一周之後，將此事告知母親，氣得向警方報案提告。

    李男到案辯稱，當天他在買水果的路上遇到少女、和她弟弟，並向其2人表示要幫他們也買一些水果，因為姊姊站得離他較近，他只是從腰部推她一下，他就走了。

    李說，兩姊弟都是練跆拳道的，都有得獎，如果這樣摸她，他們不會沒有反應。辯護律師也說就社會感情及風俗習慣，熟悉的大人與小孩間，大人常會有一些友善或愛護的肢體接觸，而被過度解讀。

    法院審理時，姊弟明確證稱，李以右手摸她的腰、屁股及大腿，她嚇到而沒有講話，也來不及反應，最後是她編了一個理由，跟李男說，媽媽要找她辦事情才勿勿離去。平時少女母親就告戒她，不要和附近大叔太多接觸，所以事後她一直不敢提及此事等。

    橋頭地院一審依成年人對少年性騷擾罪判3個月，李不服上訴二審，高等法院高雄分院認，李始終否認犯行，且未與被害人達成調解，加重刑度改判5個月，得易科罰金定讞。

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