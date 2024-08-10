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24山友登千階嶺6人遭蜂螫傷 有3人一度無法行走最後平安下山

3名年長傷者，今天上午在平溪區坑頭被蜜蜂螫傷後，無法行走，但意識清醒，消防隊員馳援，平安將3人引導下山就醫。 （記者林嘉東翻攝）

3名年長傷者，今天上午在平溪區坑頭被蜜蜂螫傷後，無法行走，但意識清醒，消防隊員馳援，平安將3人引導下山就醫。 （記者林嘉東翻攝）

2024/08/10 17:39

〔記者林嘉東／新北報導〕24名山友今天結伴登新北市平溪區千階嶺，一行人在坑頭遇到蜂群，有6人遭蜜蜂螫咬，其中3女意識清醒無大礙，已自行下山就醫，另有3名年長傷者，被蜜蜂螫傷後，無法行走，但意識清醒；經消防隊員馳援，平安將3人引導下山就醫。

24名山友今天上午從新北市十分區十分老街，上千階嶺往雙溪方向，但一行人走至坑頭遇到群蜂攻擊；新北消防局今天下午12點47分獲報，有6名山友被蜜蜂螫傷，立即出動平溪、雙溪、汐止、安和、第六大隊，共11車31人前往救援。

消防隊員2點半接觸到傷者，6名被螫傷的傷者中，3名女子意識清楚，已自行下山就醫，另2名年約70歲的男子與1名60歲的女子被螫後雖意識清醒，原本無法行走，需要人搬運，但遇到消防隊員後，3人已可以行走，由消防隊員引導下山。

六大隊大隊長羅億田表示，民眾登山時，應穿著穿戴表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，切勿使用香氛類產品，因蜂群有領域性，民眾若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕。

此外，羅億田強調，民眾如不慎遭蜂螫者應盡速就醫並遵從醫囑治療，千萬別因當下無不適就輕忽潛在過敏性休克或全身性毒性反應。

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