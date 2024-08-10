社群廣告假稱送「媽媽禮」設局 北部1名準媽媽被詐6萬

社群平台常見詐騙一頁式廣告。（刑事局提供）

2024/08/10 15:48

〔記者邱俊福／台北報導〕2024金龍年，詐團集團看準不少父母們想生個龍寶寶心理，在臉書等各社群媒體投放一頁式廣告，宣稱上傳媽媽手冊即可領取「媽媽禮」名義，引誘被害人加入LINE群組，隨後以購買奶粉、尿布等嬰兒用品，可優惠賺紅利，又可拿回本金為餌行騙，北部1名準媽媽因此被詐6萬元。刑事局預防科今提醒民眾小心上當。

刑事局表示，這名30多歲的準媽媽，上月初在臉書一頁式廣告看見「填寫資料領取媽媽禮」，點入後就加入一名LINE暱稱「萱萱阿豬媽」，被要求填寫媽媽手冊及基本資料，寫完後該準媽媽就被拉到一個LINE群組「奶油獅BUTTER LINO手作仿」，進入後就是填寫一些奇怪的問卷及被要求購買尿布等嬰兒商品，聲稱購買該商品可換得紅利，比如說購買1個商品價錢為2萬元，可以拿到2000元紅利，後續匯款完後會將本金及紅利返還，最後可拿回2萬2千元，是個穩賺不賠的生意。

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該名準媽媽原先心有存疑並未下單購買，然而群組內的暗樁詐團成員，不斷PO出獲益照片，並鼓吹購買，最後該準媽媽下單3筆共6萬元購買商品，之後對方便以各種話術要求繼續下單，或是藉故推拖還錢，這名準媽媽才驚覺受騙。

刑事局提醒，此類手法詐騙集團會先於FB、IG等社群平台投放廣告，可能利用領取媽媽禮、購買商品賺價差等穩賺不賠的名義吸引民眾點擊，並引導加入不明LINE網友，被害人若照實操作除了可能會個資外洩，更可能會陷入猶如殺豬盤的詐騙LINE群組之中，需謹防受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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