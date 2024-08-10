偷黃金戒指被發現 前男友二度潛回女友家逼咬咬不成被判刑

陳姓男子潛入前女友家偷黃金戒指被發現，歸還戒指時竟起色心。示意圖。（資料照）

2024/08/10 13:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子缺錢花用，竟到前女友家偷走黃金戒指，結果被前女友發現後，嗆聲要陳男把戒指還回來否則報警，陳男二度潛入前女友家還戒指時，前女友剛好回家，陳男竟起色心，逼前女友幫他「咬咬」，前女友奮力抵抗，陳男自慰後落跑，女方報警提告，法官依強制性交未遂等罪將其重判2年6月徒刑。

判決指出，陳姓男子和前女友分手後，手中還保留前女友家的鑰匙， 2022年6月14日上午7點多，陳男根據過去女友的生活習慣，推斷出她應該已出門上班，於是拿著暗藏的鑰匙，偷偷潛入前女友家，翻箱倒櫃偷走一只黃金戒指。

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當天下午，前女友回家後發現戒指不見，幸好家裡有裝監視器，她調閱監視器畫面後，發現是陳男到她家偷戒指，於是她打電話警告陳男趕緊把戒指還回來，否則報警處理；隔天下午，陳男再度趁前女友不在家時，偷偷回到前女友家準備還戒指，結果他放好戒指後，前女友剛好回家，兩人一對上眼，陳男竟起色心，把前女友推倒，企圖對她做出不軌行為。

前女友奮力反抗，陳男仍藉著身材優勢，逼前女幫他口交，前女友不肯，陳男只好自慰射精在前女友臉上後離去，前女友不甘受辱，報警提告。高雄地院審理時，陳男否認強迫前女友發生性行為，但因監視器清楚拍下他的獸行，加上陳男遲未與前女友達成和解，被法官依侵入住宅竊盜和強制性交未遂罪重判徒刑2年6月，可上訴。

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