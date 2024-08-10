水深、天氣......澎湖將軍後送波折多 海運改空運

將軍深夜民眾緊急後送申請，卻一波三折，由海運轉為空運。（許賢德提供）

2024/08/10 11:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖望安鄉將軍港，因水深及腹地問題，導致海巡大型巡防艇無法入港泊靠，遇到緊急後送，必須由小船在港外接駁，昨（9）日將軍衛生所緊急申請醫療後送，因南風起，為安全考量，交通船無法出動，巡防艇無功折返，改由澎湖駐地醫療直昇機執行傷患後送任務。

澎湖海巡隊表示，9日晚間8時43分接獲13巡防區轉將軍衛生所通報，有一名急性意識改變女子需後送。立即通報線上10091艇前往，因時值低潮晚間8時21分，且將軍漁港腹地過小，10091艇無法進港，請衛生所先行協調當地船隻載送傷患至港外進行接駁。

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10091艇抵達望安北1浬準備接駁，晚間9時17分衛生所協調船隻載送未果。副隊長立即在晚間9時17分調派10071艇準備出勤應處，同時衛生所第2次申請空中後送。晚間10時03分13巡防區通知空中後送獲准，巡防艇恢復正常。望安鄉長許賢德全程在旁關心，並協調調度船隻，但因南風起風浪過大，安全起見不敢貿然出海。

臨危受命的澎湖醫療直昇機凌天航空，在晚間10時24分從澎湖機場起飛至望安鄉接駁病患，54分返回澎湖機場落地，晚間11時07分將病患送達醫院，從澎湖機場起飛到將病患送達醫院僅耗時「43分鐘」完成任務。

凌天航空在進駐滿6年之際，更製作了澎湖縣駐地醫療直昇機AW169型直昇機鑰匙圈，該鑰匙圈是由一名主動脈剝離病患，經凌天航空後送台灣本島搶救康復的病患家屬繪製，其鑰匙圈的意義非凡。

將軍港因水深及腹地問題，不利大型艦艇出入港。（記者劉禹慶攝）

澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，臨危受命接運將軍病患。（凌天航空提供）

凌天航空進駐澎湖6週年，病患家屬設計專屬鑰匙圈，感激救命之情。（凌天航空提供）

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