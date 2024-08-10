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陳玟卉巴黎奧運舉重名列第6 媽媽：下次會更好

2024/08/10 05:21

〔中央社〕巴黎奧運台灣舉重女將陳玟卉2度挑戰五環殿堂，今天凌晨在舉重女子71公斤級未能奪牌。她的母親表示，女兒已盡力了，盼再接再勵，以後還有機會，下次會更好。

陳玟卉在巴黎奧運以總和236公斤、以第6名作收，在市府觀看直播的母親黃玉新賽後接受聯訪說：「玟卉，辛苦了，媽媽永遠支持你，加油。」

對於陳玟卉今天表現，黃玉新說，女兒已經盡力了，「沒關係，以後還有機會，下次會更好」，她也謝謝大家對陳玟卉的關心與支持。

體育局今天凌晨在市府3樓逗點實驗室舉辦直播，越洋為征戰奧運的陳玟卉加油，包括她的弟弟陳玟霖與母親、市長侯友宜以及不少鄉親，都到場揮舞國旗幫她跨海應援，並高喊：「玟卉加油，加油。」

陳玟卉是新北市人，一開始是田徑三鐵選手，國中二年級開始放棄田徑轉練舉重。上屆東京奧運成為黑馬，在女子64公斤級摘下銅牌，因巴黎奧運量級縮減被迫改戰71公斤量級。

陳玟卉開把為102公斤抓舉失敗時，媽媽與現場鄉親都一震驚呼，大喊可惜，當她試舉成功，現場則爆發出一陣歡呼，最後她以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤排名第6，無緣獎牌。

雖然最終未能摘下巴黎奧運獎牌，但黃玉新強調，陳玟卉一直是毅力驚人的孩子，在比賽場上面對挑戰，拚勁十足、不服輸，也盼望她下次繼續努力。（編輯：龍柏安）1130810

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