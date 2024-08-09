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台美聯手殲滅4座跨境詐欺機房 阻斷每天126萬通詐騙電話

調查局展示破獲的台美跨境機房，查扣的「卡池、貓池」等設備。（記者廖振輝攝）

調查局展示破獲的台美跨境機房，查扣的「卡池、貓池」等設備。（記者廖振輝攝）

2024/08/09 16:53

〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局北機站去年9月在台中破獲電信詐欺中繼機房，發現詐團分工縝密，在柬埔寨、美國一同設置機房，透過卡池、貓池等設備，假冒中國公安人員等，行騙在美台人，隨即聯繫美國FBI跨海合作，一同殲滅詐欺機房4座，並自源頭阻斷2432支詐騙手機、每日126萬餘通詐騙電話。

據了解，北機站最早在台灣破獲卡池，發現詐團成員均是打電話到美國詐騙，馬上聯繫FBI進行國際合作，並透過IP側錄，發現發話來源自柬埔寨，進一步抽絲剝繭得知，詐團分工相當縝密，為躲避查緝，將話務、卡池、貓池三機房分別設置在柬埔寨、台灣、美國三地。

吳姓調查官說明，卡池為中樞神經，其功能是將SIM卡和發射訊號的功能分開，並讓貓池可以發送訊號給被害人，實現跨境詐欺。

這次詐團將插SIM卡的功能放在台灣，發射訊號功能放在美國，中間透過軟交換系統及網路進行連結，只要柬埔寨話務機房要動工打電話行騙時，台灣的卡池必須配合插入美國SIM卡，讓美國被害人接到電話時，顯示的是美國境內電話，以此增加詐騙成功機會，再藉由位在美國的貓池發射訊號給被害人。

調查局和FBI查出，詐團的詐騙手法，是以假冒中國大陸公安人員、FedEx人員、AT&T人員、領事館人員等，向在美國的台人行騙，不法獲利1.3億，並聯手殲滅詐欺機房4座，另於台美兩地查獲DMT設備58台、卡池設備11台。

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