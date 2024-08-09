散步也能遇車手！台南警六分局偵查隊長 機警破60萬詐騙案

台南市警六分局偵查隊長吳俊諺說，當天覺得心情很煩，想繞著分局散步，結果就遇到車手。（警方提供）

2024/08/09 16:50

〔記者王捷／台南報導〕散步也能抓到車手！台南市警六分局偵查隊長吳俊諺，7日晚間剛走出分局散步，發現戴鴨舌帽的賴男形跡可疑，尾隨發現竟在分局旁的區公所騙取贓款，立即打電話請求支援，一群員警衝出將賴男壓制逮捕，保住婦人60萬元血汗錢。

警六分局偵查隊長吳俊諺7日晚間走出分局，發現賴男戴著鴨舌帽，把帽沿壓的低低的，身上背著一個大包包，一邊走還一邊講電話，很像是車手的裝扮，加上警六分局一到晚上較少人路過，讓吳員起疑。

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後來吳員假裝講電話，靠近賴男發現，賴男從包包拿出「取款收據」，與一名婦人討論投資進度，原來賴男竟在分局旁不到100公尺的區公所，要向被害人收取60萬元贓款。

正當婦人準備交付現金時，吳員立即上前表明身分，並馬上打電話給值日的偵查小隊支援，一群員警衝出分局，趕忙將賴男壓制逮捕，經警方調查，該名婦人遭詐騙集團以「假投資」手法誘騙，婦人得知60萬元存款差點被騙，非常感謝警方。

由於當時接近深夜，警方將賴男送往拘留所過夜，直到父親節時才將賴男帶回分局製作筆錄，並從他身上帶的「取款收據」，發現他的足跡遍布台中、高雄，而且取款的金額超過200萬元，未來被害人都能向賴男求償。

南警六分局分局長林獻力提醒，對假投資的詐騙要保持警覺，如遇可疑情況，務必立即向警方求證。

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