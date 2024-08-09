為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

2把槍揭八點檔家庭糾紛 離家男獲判無罪

黃姓男子自稱被胞兄與母親掃地出門，結果2年後胞兄與母親在他房間發現2把槍，隨即報案逮捕他，不過最後因證據不足，南院判處無罪。（記者王捷攝）

黃姓男子自稱被胞兄與母親掃地出門，結果2年後胞兄與母親在他房間發現2把槍，隨即報案逮捕他，不過最後因證據不足，南院判處無罪。（記者王捷攝）

2024/08/09 16:27

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子離家兩年多，但房間卻出現2把槍、52顆子彈，被有財務糾紛的母親、胞兄報警抓人，律師主張黃男的房間已有變動，且槍枝上沒有指紋，最終台南地院判黃男無罪。

黃男與母親、胞兄因財務問題，被趕出家門，法院甚至核發保護令，要求他遠離家中100公尺，過程猶如八點檔劇情，直到今年6月，黃母進入房間整理物品時，在衣櫥中發現了包在襪子裡的槍和子彈，隨即報警處理抓兒子，黃母簽下同意搜索書，並主張，房間這2年來都沒人進入，槍枝一定是黃男所有。

在審理中，檢方提出的不利證據，是黃男聲請的測謊結果，黃男對「是否持有槍枝」的問題作出不實反應，未通過測謊。

律師麥玉煒辯護，如果2年內來房間都沒人進出，肯定會累積許多灰塵，但從警六分局的鑑識照片看來，房間積灰並不多，黃男也拿出2年前最後一次回房間拿東西的錄影，並主張，房間內的擺設在他離開後有明顯變動。

律師還強調，警方在查扣的槍枝上，未發現黃男的指紋，且黃男過去沒有任何與槍械相關的犯罪紀錄，測謊結果不具法律證據力，無法作為有罪判決的依據，只用測謊紀錄做定罪過為薄弱。

最後南院採信律師辯詞，依據無罪推定原則，判決黃男無罪。同時法官還強調，檢方用測謊來作為犯罪證據並不恰當，且檢方也未提出補強證據，因此才判處無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不滿欠債遭毆傷 男開槍報復誤擊鄰宅
2024/07/14 17:02

不滿欠債遭毆傷 男開槍報復誤擊鄰宅
林姿妙涉貪污案開庭 林羿伶作證曾要求測謊
2024/07/10 14:06

林姿妙涉貪污案開庭 林羿伶作證曾要求測謊

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
男受託帶回木盒赫見內藏槍彈 隔天警察找上門
2024/08/02 07:04

男受託帶回木盒赫見內藏槍彈 隔天警察找上門
新莊警破獲藏身民宅兵工場起出手榴彈槍彈 疑詐團、毒團槍械庫
2024/07/20 13:56

新莊警破獲藏身民宅兵工場起出手榴彈槍彈 疑詐團、毒團槍械庫

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播