2把槍揭八點檔家庭糾紛 離家男獲判無罪

黃姓男子自稱被胞兄與母親掃地出門，結果2年後胞兄與母親在他房間發現2把槍，隨即報案逮捕他，不過最後因證據不足，南院判處無罪。（記者王捷攝）

2024/08/09 16:27

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子離家兩年多，但房間卻出現2把槍、52顆子彈，被有財務糾紛的母親、胞兄報警抓人，律師主張黃男的房間已有變動，且槍枝上沒有指紋，最終台南地院判黃男無罪。

黃男與母親、胞兄因財務問題，被趕出家門，法院甚至核發保護令，要求他遠離家中100公尺，過程猶如八點檔劇情，直到今年6月，黃母進入房間整理物品時，在衣櫥中發現了包在襪子裡的槍和子彈，隨即報警處理抓兒子，黃母簽下同意搜索書，並主張，房間這2年來都沒人進入，槍枝一定是黃男所有。

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在審理中，檢方提出的不利證據，是黃男聲請的測謊結果，黃男對「是否持有槍枝」的問題作出不實反應，未通過測謊。

律師麥玉煒辯護，如果2年內來房間都沒人進出，肯定會累積許多灰塵，但從警六分局的鑑識照片看來，房間積灰並不多，黃男也拿出2年前最後一次回房間拿東西的錄影，並主張，房間內的擺設在他離開後有明顯變動。

律師還強調，警方在查扣的槍枝上，未發現黃男的指紋，且黃男過去沒有任何與槍械相關的犯罪紀錄，測謊結果不具法律證據力，無法作為有罪判決的依據，只用測謊紀錄做定罪過為薄弱。

最後南院採信律師辯詞，依據無罪推定原則，判決黃男無罪。同時法官還強調，檢方用測謊來作為犯罪證據並不恰當，且檢方也未提出補強證據，因此才判處無罪。

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