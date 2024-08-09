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台中6旬菜籃族投20萬被要求再投200萬 報警逮22歲車手

太平警方逮補22歲黃姓車手（中）到案。（讀者提供）

太平警方逮補22歲黃姓車手（中）到案。（讀者提供）

2024/08/09 16:13

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區60歲林姓菜籃族「菁姐」7月誤入投資詐群，原要試水溫匯20萬進人頭帳戶，林婦見「帳上」金額迅速獲利翻倍，通知「理專」欲匯出獲利保本，竟遭刁難要求再加碼投資200萬元才可贖回，警方獲報後趕往北屯區超商逮捕取款黃姓男車手（22歲），林婦稱，想發財瘋了，感謝警方保住老本。

太平警分局今天表示，林婦每天為家人買菜煮飯，邊炒菜邊看股市熱衷投資，誤入飆股詐群後，欲領取獲利竟遭對方回稱「虛擬貨幣及股票有賺錢，現在出金不划算」，要求再加碼投資200萬元以便贖回本利，林婦不甘受騙，7日下午3點許配合宏龍派出所引出黃姓男車手，於北屯區超商外逮捕到案。

黃嫌供稱畢業後一直失業，為賺快錢甘心被詐團利用，隨身攜帶偽造投資公司工作證、收款收據，接獲「車手頭」通報前往指定超商、速食店收款，之後再交給「控手」（監控取贓歹徒）。

宏龍派出所長黃思融說，「菁姐」誤入飆股詐群「帳面」獲利翻倍至40萬，想要贖回老本卻一去不回，警方逮捕黃嫌起獲現金收據及偽造識別證，全案依詐欺、洗錢防制法送辦並向上溯源。

太平警分局長沈能成表示，詐團以高投報率話術吸引投資人，並有網站、APP讓被害人信以為真，呼籲審慎投資，隨時撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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