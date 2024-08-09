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曾參選市長、總統 「台中超狂媽媽」陳美妃再犯辱警罪判拘役

警察到場之因，是陳美妃（圖左）與保全起衝突並互控打人，住戶向警方報案。（民眾提供）

警察到場之因，是陳美妃（圖左）與保全起衝突並互控打人，住戶向警方報案。（民眾提供）

2024/08/09 15:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾參選台中市長且連署參選總統，被稱「台中超狂媽媽」的陳美妃，她於今年5月於社區與住戶、保全，因大樓社區桌椅擺設位置等問題起衝突，他要求馳抵的員警，依現行犯逮捕保全被拒，竟以「垃圾」辱罵警察，其子還動手打警察，台中地院抨擊陳美妃，從2021年至今，至少犯下10件以上的公然侮辱罪，以及3件妨害公務罪，沒有從中習得教訓，仍恣意辱罵他人，依侮辱公務員罪判處拘役59日，其子陳俊穎也判刑59日，如易科罰金，各為5萬9000元。

判決書指出，檢方起訴指控，陳美妃於今年（2024年）5月31日晚間9時許，在住處社區大樓管理室，因與社區管理員與其他住戶多人發生爭執，中市警察局第五分局水湳派出所巡佐鄭建明與員警李台興2人，獲報案抵達處理民眾糾紛，陳美妃質疑員警李台興未依現行犯逮捕管理員，李台興說明與現行犯規定不符，陳美妃又復質疑員警與保全公司之間的關係，以及員警偏坦迴護保全公司，經李員口頭制止後，陳美妃卻辱罵員警「你可以滾了」，「我們不跟這個什麼『垃圾』（李員）講話」、「這一種叫做什麼？這一種叫做為民服務的『垃圾』」。

陳女恣意言詞攻擊員警，足以貶損李員名譽，不料，李員當場表明陳美妃是現行犯，並當場逮捕時，陳美妃之子陳俊穎竟出手推擠李員，又揮打李員頭部，導致李員左臉挫傷併紅腫等傷害。

檢方偵查時，陳美妃辯稱辱罵之詞是「我情緒上的用語」，其子陳俊穎則坦承犯行，台中地檢署分別依侮辱公務員罪起訴陳美妃，其子陳俊穎依普通傷害罪起訴。

台中地方法院認為，陳美妃、陳俊穎，不思以理性和平方式解決問題，被告陳美妃因與社區管理員發生細故，竟遷怒前往現場處理報案員警，使李員感到難堪；陳俊穎見到李員執行逮捕任務時，不反思自己母親所作所為，竟出手攻擊李員，2人所為，均屬不該。

法官還強調，陳美妃從2021年起至今，至少曾犯過10件以上的公然侮辱罪，以及3件妨害公務罪，沒有從中習得教訓，仍恣意辱罵他人，欠缺自省自控能力，判處拘役59日，其子陳俊穎也判刑59日，如易科罰金，各為5萬9000元，可上訴。

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