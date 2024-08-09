牛郎假公益斂財免入獄又賣帳戶 緩刑撤銷要蹲更久苦窯

台中地檢署聲請撤銷楊男緩刑，台中地院准予撤銷，楊男服刑8月後，還要再服前案2年徒刑。（記者張瑞楨攝）

2024/08/09 14:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事酒店公關（俗稱牛郎）的台中市楊姓男子，2017年加入假慈善真斂財的協會，假借公益募款行騙共65次，被法院依詐欺罪判刑2年，宣告緩刑5年，免除蹲苦窯之災，他卻又在去年3月，把銀行帳戶存摺與密碼提供給詐欺集團，導致5人受騙失金238萬元，雖僅被法院判刑8月，但台中地檢署不饒他，向台中地方法院聲請撤銷前案緩刑獲准，楊男服完8月徒刑之後，還再執行前案2年徒刑。

判決書指出，高中肄業，從事酒店公關（俗稱牛郎）的楊男，2017年間加入被視為結構性犯罪組織「中華民國築夢關懷生命協會」，假借從事公益，行募款詐財之實斂財，高等法院高雄分院於2020年7月，依詐欺罪共65罪判刑2年，緩刑5年，條件是支付公庫15萬元，應接受法治教育6場次，緩刑期間至2025年8月。

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不料，楊男獲得緩刑不到3年，他又於2023年3月20日，於台中市一家早餐店，把自己的銀行存摺與提款卡，以及網路銀行帳號、密碼，交給真實姓名不詳，暱稱「喬喬」之人，讓「喬喬」與同夥用此帳戶行騙洗錢，同年月21至22日，有5名被害人誤信投資詐欺，其中一名被害人失金高80萬元，其餘為10萬至70萬元不等，5人合計238萬元，全部匯入楊男帳戶，隨即被提領一空。

台中地方法院審理時，楊男辯稱是認識1年的網友「喬喬」，以投資虛擬貨幣為由，向他借用銀行帳戶，他不知是行騙洗錢，法官卻認為，依楊男與「喬喬」對話紀錄，雙方沒有討論任何虛擬貨幣的對話，「喬喬」向楊男傳送「有無交付其他銀行車輛給其他組（是否把帳戶交給其他詐欺集團）」等暗語，楊男未向「喬喬」詢問是什麼意思，顯示楊男明知「喬喬」是租用人頭帳戶之人，才用「車籍（即存摺）」暗語交易帳戶，今年3月依幫助犯一般洗錢罪判刑8月，併科罰金3萬元確定。

台中地檢署進一步向台中地院聲請撤銷楊男前案緩刑，他於2017年間加入假公益真詐財的組織，判刑2年應入獄執行，台中地院認為，楊男於前案緩刑期內，因故意再犯幫助一般洗錢罪，緩刑期內判刑8月確定，准予撤銷緩刑，目前已入獄服刑8月的楊男，未來還要再執行2年前案的徒刑。

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