繳100萬換1000萬元？ 彰化婦人網路「釘孤支贏千萬」後直衝銀行

婦人（左）銀行匯款百萬元，員警在旁勸說。（記者顏宏駿翻攝）

2024/08/09 15:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名現年71歲的黃姓退休婦人迷上「線上博奕」遊戲，一個禮拜下來獲得千萬元的彩金，她想要換成現金，經對方引導進入通訊軟體，對方聲稱要繳100萬元，成為博奕網站的VIP才能兌現，婦人到銀行匯款百萬，但行員發現婦人疑似中了「假博奕真詐財」的技倆，經員警到場勸說，婦人才免於被騙的命運。

警方到場時，婦人仍不願意配合警方出示身分證明，僅提供欲匯款帳號供警方查詢，也不願隨警方回到派出所製作相關資料，後經警方旁敲側擊，婦人才脫口出「我在網路跟人釘孤支」，繼續追問才得知婦人近日迷上一款「線上博奕」，她跟對方對賭，已經贏了1000萬元的彩金，她想要轉換成現金，對方卻以總部不在台灣、幣別兌換損失等理由拖延，後來她被引導至通訊平台，對方聲稱，只要「匯款新台幣100萬開通VIP會員就可以領到新台幣1000萬元」。

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婦人到銀行匯款時先被行員攔阻，之後員警到場告知，這是典型的「養、套、殺」詐騙，並拿出相關的報導讓婦人相信，經員警不厭其煩的勸解，再加上婦人的子女從旁相助，最後終於打消匯款的念頭。

員林分局長吳詠傑表示，員警有效率且有條理地協助民眾避免遭詐騙集團詐騙，對提升警察形象具有正面助益。投資詐騙日前有增多趨勢，民眾接獲詐騙訊息，務必牢記防詐防詐騙三要領：冷靜、查證、報警。並撥打165或110專線查證，以維自身財產安全。

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